Cote d'Ivoire: Exploration spatiale/Accords Artemis - Washington salue la création de l'Agence spatiale du pays

La Côte d'Ivoire fait désormais partie des pays engagés en faveur d'une exploration et d'une utilisation pacifiques et responsables de l'espace. Le pays a rejoint les accords Artemis, devenant ainsi le 75e État signataire.

Dans un communiqué publié le 30 septembre 2026, le département d'État américain a félicité le gouvernement ivoirien pour cette décision qui traduit, selon Washington, l'engagement du pays en faveur d'une activité spatiale civile durable et responsable.

Washington salue également la création de l'Agence spatiale de Côte d'Ivoire (Asci), considérée comme une étape importante dans la structuration du secteur spatial ivoirien.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Adama Diawara, a signé les accords au nom de la République de Côte d'Ivoire, le 24 septembre 2026. La cérémonie s'est déroulée à Abidjan, en marge de la première édition de l'Africa Space Expo, organisée par la Côte d'Ivoire, avec les États-Unis comme pays à l'honneur.

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Présent à cette cérémonie, le chargé d'affaires des États-Unis en Côte d'Ivoire, Junaid Munir, a salué l'adhésion de la Côte d'Ivoire à cette initiative.

Les États-Unis et la Côte d'Ivoire entretiennent une coopération spatiale appelée à se développer. Cette dynamique a notamment été renforcée en 2025 par la participation ivoirienne à la réunion de formation technique et réglementaire États-Unis - Afrique consacrée aux questions spatiales.

Les accords Artemis ont été établis en 2020 par les États-Unis et sept autres pays, sous le premier mandat du Président Donald Trump. Ils définissent un ensemble de principes destinés à encadrer une exploration spatiale responsable, notamment dans le cadre des futures missions civiles d'exploration de la Lune et au-delà.

Le département d'État américain et la NASA assurent, pour les États-Unis, les actions de sensibilisation et la mise en oeuvre des accords Artemis.