Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2026-2027 - Maurice Sawadogo soutient des élèves démunis à Abengourou

Des élèves issus de familles démunies de l'École primaire catholique (EPC) et de l'École primaire publique (EPP) d'Adoukoffikro, un village de la commune d'Abengourou, ont reçu, mardi 29 septembre 2026, des kits scolaires offerts par l'opérateur économique Maurice Sawadogo. Des enfants pris en charge par le complexe socio-éducatif d'Abengourou ont également bénéficié de cette action.

Menée avec le soutien du Conseil du Café-Cacao, cette initiative vise à contribuer à l'amélioration des conditions de scolarisation des enfants issus de familles en difficulté. Les dons ont été remis dans les différents établissements bénéficiaires, en présence de parents d'élèves, qui ont salué un geste de solidarité en cette période de rentrée scolaire.

Un appui apprécié dans les écoles

La directrice de l'EPC d'Adoukoffikro, Ebah Assoh Yah Monique, a exprimé sa reconnaissance au donateur. Elle a souligné que cette initiative est devenue une tradition à chaque rentrée scolaire.

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À l'EPP d'Adoukoffikro, le directeur, Diomandé Loua Pascal, a également salué ce soutien en faveur des élèves démunis. Certains d'entre eux, a-t-il relevé, ne disposent pas toujours du matériel scolaire nécessaire pour démarrer les cours, notamment des cartables et des ardoises.

Au complexe socio-éducatif d'Abengourou, la directrice, Kadio N'Goran, a, elle aussi, remercié Maurice Sawadogo pour son appui. Elle a estimé que les kits scolaires constituent une aide précieuse pour les familles qui sollicitent régulièrement la structure en raison de leurs difficultés.

« Soulager leurs familles »

Pour Maurice Sawadogo, ce geste répond à une situation qu'il connaît pour l'avoir lui-même vécue. « Vous voyez, ces personnes sont vraiment démunies et leurs enfants sont encore à la maison. Ayant moi-même connu cette situation avant de devenir opérateur économique, il fallait que je trouve quelque chose pour soulager leurs familles », a-t-il expliqué.

Le donateur s'est réjoui de voir les enfants retrouver le sourire grâce aux fournitures reçues. Selon lui, cette aide doit leur permettre de reprendre le chemin de l'école dans de meilleures conditions.

Engagé depuis plusieurs années dans des actions sociales, il a par ailleurs encouragé d'autres personnes à suivre cet exemple afin d'élargir le soutien aux enfants issus de familles défavorisées.

Le déficit de tables-bancs en ligne de mire

Maurice Sawadogo, qui est également sixième adjoint au maire d'Abengourou, a annoncé son intention de rechercher, dans le respect des voies légales, des solutions au déficit de tables-bancs constaté dans les écoles bénéficiaires.

Cette démarche, a-t-il expliqué, vise à contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage et à favoriser la réussite scolaire des enfants, appelés, selon lui, à devenir demain des cadres du pays.

Une correspondance particulière de Zéphirin Nango