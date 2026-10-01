Cote d'Ivoire: Coopération sino-ivoirienne - La Chine octroie plus de 700 bourses d'études aux étudiants ivoiriens

Les relations sino-ivoiriennes vont bon train. Cela se traduit par les nombreuses actions menées entre les deux États dans plusieurs domaines d'activité, notamment dans celui de l'éducation.

Pour l'année académique 2026-2027, la Chine a accordé des visas d'études à plus de 700 étudiants ivoiriens, a révélé l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, Wu Jie, à l'occasion de la célébration du 77e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, le mardi 29 septembre 2026, à Abidjan.

Ce chiffre, indiqué par l'ambassadeur, représente plus du double de celui de l'année précédente. Ces apprenants poursuivront leurs études en Chine. L'ambassadeur s'est également réjoui de constater que, dans les écoles ivoiriennes, de plus en plus d'élèves, tous les niveaux confondus, apprennent la langue et la culture chinoises.

Dans son discours, le diplomate chinois a aussi évoqué la dynamique de croissance de l'économie chinoise ainsi que le renforcement de ses nouveaux moteurs de développement.

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Par ailleurs, sur le plan bilatéral, il a fait état de la progression des échanges commerciaux entre les deux pays et de la décision de la Chine d'appliquer, depuis le 1er mai 2026, un traitement tarifaire douanier nul aux produits en provenance de 53 pays africains entretenant des relations diplomatiques avec Pékin.

Il a également souligné que l'énergie occupe une place importante dans cette coopération. Il en a voulu pour preuve plusieurs projets en cours, notamment les projets d'infrastructures énergétiques, le projet de port sec de Ferkessédougou, ainsi que les projets liés aux réseaux électriques.

Au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Adama Dosso, a salué la solidité des relations entre Abidjan et Pékin et félicité le peuple chinois à l'occasion de cet anniversaire.

Par la suite, le ministre a invité les entreprises et les institutions financières chinoises à prendre toute leur place dans la mise en oeuvre du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030 de la Côte d'Ivoire. Les domaines concernés comprennent notamment les infrastructures, les activités productives, les investissements innovants, la création d'entreprises et le transfert de technologies.