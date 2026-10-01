Cote d'Ivoire: Accès à l'information - La Caidp porte l'expérience ivoirienne à Freetown

De la dynamique des Jdaip Abidjan 2026 à Freetown, la Côte d'Ivoire entend renforcer la coopération ouest-africaine pour faire du droit d'accès à l'information une réalité effective.

Au lendemain des Journées de l'accès à l'information publique (Jdaip) Abidjan 2026, tenues les 24, 25 et 28 septembre 2026, autour du thème de l'action après le droit, la Côte d'Ivoire a poursuivi à Freetown ses réflexions sur l'effectivité de l'accès à l'information.

La présidente de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics (Caidp), Anne-Marie Konan Payne, a pris part, du 28 au 30 septembre 2026, à la 17e Conférence internationale des Commissaires à l'information (Icic 2026), organisée conjointement avec la Conférence mondiale de l'Unesco marquant la Journée internationale de l'accès universel à l'information (Iduai 2026).

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La rencontre, organisée avec la collaboration de l'Unesco, a réuni des représentants de 23 pays autour du thème : « Préserver l'intégrité de l'information à l'ère numérique : le rôle de l'accès à l'information face au désordre informationnel ». Les travaux ont été officiellement ouverts par le vice-Président de la République de Sierra Leone, Dr Mohamed Juldeh Jalloh.

L'expérience ivoirienne mise en partage

Intervenant dans deux panels, dont une session plénière consacrée au désordre informationnel et à l'avenir de l'intégrité de l'information en Afrique, Anne-Marie Konan Payne a présenté plusieurs acquis et orientations de la Côte d'Ivoire. Elle a notamment mis en avant la professionnalisation des Responsables de l'information, le renforcement des capacités des organismes publics, la diffusion proactive de l'information, le développement des partenariats ainsi qu'une approche systémique de l'effectivité du droit d'accès à l'information.

Pour la présidente de la Caidp, l'enjeu ne consiste pas seulement à garantir l'existence d'une information publique, mais à veiller à ce qu'elle soit de qualité, accessible et utile à la connaissance, à l'action publique et au développement.

Face à la montée de la désinformation, elle a ainsi plaidé pour une approche qui ne se limite pas à combattre les contenus erronés, mais qui accorde une place centrale à la production et à la diffusion d'une information fiable. « Au-dessus de la désinformation, il y a l'information », a-t-elle souligné.

Cette vision s'inscrit dans le prolongement des Jdaip Abidjan 2026, qui ont placé au coeur des prochains chantiers la nécessité de passer du droit formel à la capacité réelle des institutions et des citoyens à accéder à l'information et à l'utiliser.

Vers un réseau ouest-africain

Au-delà des panels, la rencontre de Freetown a également servi de cadre au renforcement de la coopération entre les autorités africaines chargées de l'accès à l'information. La dynamique continentale a notamment été marquée par l'élection de Mme Pansy Tlakula, présidente de l'Information Regulator d'Afrique du Sud et de l'Anic, au Comité exécutif de l'Icic.

Le 30 septembre, dernier jour de la conférence, les travaux ont notamment porté sur la réunion des administrateurs de l'Icic et sur une rencontre technique des Commissions d'accès à l'information d'Afrique de l'Ouest, organisée à l'initiative du Dr Ibrahim Seaga Shaw, de Sierra Leone. Cette réunion a débouché sur la création du West Africa Network of Information Commissions, ou Réseau ouest-africain des Commissions d'accès à l'information.

Cette nouvelle plateforme entend favoriser la mobilisation des institutions de la sous-région et l'harmonisation des approches et des solutions en matière d'accès à l'information publique, notamment dans les espaces Cedeao et Uemoa.

Le Bureau exécutif du réseau est composé du Dr Ibrahim Seaga Shaw (Sierra Leone), président ; d'Anne-Marie Konan Payne (Côte d'Ivoire), secrétaire générale ; de Joash T. Hodges (Liberia), trésorier ; et de Shirley Arthey (Ghana), conseillère.

Dans ce dispositif, Anne-Marie Konan Payne est chargée de contribuer à la mobilisation des pays francophones d'Afrique de l'Ouest, afin de renforcer leur participation à cette dynamique de coopération et, plus largement, la présence et la contribution de l'Afrique au sein de l'Icic.