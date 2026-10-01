Madagascar: L'ex-ministre de l'Éducation Marie-Michelle Sahondrarimalala condamnée à cinq ans de prison ferme

Proche de l'ancien président Andry Rajoelina renversé l'an dernier par la prise de pouvoir du colonel Michaël Randrianirina, Marie-Michelle Sahondrarimalala a été reconnue coupable « d'atteinte à la sûreté de l'État » par le tribunal de première instance d'Antananarivo. La justice malgache lui reproche notamment d'avoir voulu renverser le régime de transition en payant des fauteurs de trouble. Son avocat dénonce, lui, une « condamnation purement politique ».

À Madagascar, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Marie-Michelle Sahondrarimalala, a été condamnée à cinq ans de prison ferme, mercredi 30 septembre. Reconnue coupable « d'atteinte à la sûreté de l'État » par le tribunal de première instance d'Antananarivo, cette proche d'Andry Rajoelina avait dénoncé « un coup d'État armé » peu après la prise de pouvoir des militaires du Capsat, il y a un an. « Andry Rajoelina reste le président de la République », avait-elle aussi affirmé le 25 octobre 2025 dans une prise de parole remarquée, place du 13-Mai, à Antananarivo, en soutien au chef de l'État renversé onze jours plus tôt.

Mais pour la justice malgache, cette médecin de profession est allée encore plus loin : celle-ci aurait en effet voulu renverser le régime de transition tout juste installé en payant des fauteurs de trouble. « Il lui est reproché la distribution de 580 millions d'ariary, soit 116 000 euros », affirme son avocat, Nicaise Chen. « Mais aucune preuve matérielle de l'existence de cette somme n'a été produite, aucune personne n'a témoigné avoir reçu de l'argent de sa part et aucune traçabilité bancaire ou remise de fonds n'a été établie » poursuit ce dernier, qui dénonce une « condamnation purement politique ».

Premier cercle

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Ministre de l'Éducation nationale d'Andry Rajoelina pendant cinq ans, Marie-Michelle Sahondrarimalala faisait partie de son premier cercle, à tel point que le président déchu l'avait mandatée, peu après sa fuite à Dubaï, pour défendre ses intérêts lors d'une médiation organisée par la SADC à Madagascar.

Hier, douze sympathisants d'Andry Rajoelina ont également été condamnés à une peine d'un an de prison avec sursis.

Placée en détention préventive depuis le mois de janvier, Marie-Michelle Sahondrarimalala est également poursuivie par le Pôle anti-corruption d'Antananarivo pour « abus de fonction » et « détournement de deniers publics » dans une autre affaire portant sur un marché public d'acquisition de tables-bancs scolaires.