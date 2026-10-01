Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Colère contre la fédération centrafricaine après le faux départ des Fauves

Après deux défaites d'entrée lors des éliminatoires de la CAN 2027, une centaine d'anciens joueurs et de supporters ont manifesté à Bangui pour dénoncer la gestion du football centrafricain, réclamer le départ du président de la fédération et du sélectionneur, et exiger des moyens pour relancer clubs et infrastructures.

Les éliminatoires de la CAN 2027 ont à peine démarré, et mal démarré, pour la Centrafrique, que les supporters et d'anciens joueurs de la sélection expriment déjà leur colère. Ils ont manifesté ce mercredi 30 septembre à Bangui pour demander la démission du président de la Fédération, Célestin Yanindji, et du sélectionneur des Fauves, Éloge Enza Yamissi.

Visages fermés, sifflets, banderoles et pancartes en main, anciens joueurs et amoureux du ballon rond donnent le ton devant le complexe sportif Barthélemy-Boganda de Bangui. Malgré la pluie, ils sont une centaine à battre le pavé, accompagnés d'une meute de conducteurs de moto-taxis.

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Drapé du drapeau centrafricain, Bruce Kamo, ancien joueur international, réclame des changements : « Nous demandons la démission de la Fédération. La Fédération n'est pas à la hauteur de tout ce qui se passe actuellement dans le football centrafricain. La mauvaise gestion de la Fédération joue sur la performance de l'équipe nationale. »

Depuis six ans, les stades centrafricains ne sont plus homologués et aucun club ne participe aux compétitions continentales. Les Fauves, toujours en quête d'une première qualification à la CAN, ont une nouvelle fois très mal débuté les éliminatoires : deux défaites (0-1 contre le Burkina et 3-1 face à la Mauritanie) et une mission déjà quasi impossible.

« Changer le staff technique »

Mais derrière ce mouvement d'humeur, après les défaites face à la Mauritanie et au Burkina Faso, pointe une contestation plus large du manque de compétitivité des clubs et de moyens pour rénover les infrastructures.

Léopold Nagot, secrétaire général du syndicat des anciens joueurs fulmine : « Depuis deux ans, aucun club n'est sorti pour représenter le pays sur l'échiquier international. Et on ajoute à cela les mauvais résultats des Fauves lors des différentes compétitions. Quand il n'y a pas de résultats, c'est tout à fait logique que le staff technique puisse être changé. »

La marche de mercredi n'a pas pu atteindre le siège de la Fédération. Des jeunes favorables à son président se sont interposés, obligeant les forces de l'ordre à intervenir pour les disperser. Le syndicat des footballeurs centrafricains annonce de nouvelles mobilisations dans les prochains jours.