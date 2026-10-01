Sénégal: La compagnie Air Sénégal suspend tout son équipage sur la ligne Dakar-Paris

Au Sénégal, la compagnie nationale Air Sénégal a suspendu l'ensemble de son équipage sur la ligne reliant Dakar à Paris, à la suite de soupçons de convoyage de colis contre rémunération. Une enquête interne est en cours. Depuis, c'est le personnel navigant d'une compagnie privée géorgienne, MyWay, qui assure le service pour le compte d'Air Sénégal.

La mesure a été prise le 17 septembre : l'ensemble des stewards et hôtesses travaillant sur la ligne Dakar-Paris a été mis à pied, le temps de mener une enquête interne et de situer les responsabilités, assure une source au sein d'Air Sénégal.

En cause, des soupçons de convoyage de colis contre rémunération. En clair, certains membres de l'équipage auraient accepté de transporter de la marchandise en échange d'un certain tarif au kilo. C'est ce qu'on appelle communément un « GP », une activité interdite par Air Sénégal, associée à du trafic de marchandises. La compagnie n'a pour l'heure pas communiqué sur le contenu des colis transportés.

Un avion et un équipage géorgiens pour assurer la liaison

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Depuis cette date, c'est le personnel navigant de la compagnie privée géorgienne MyWay qui assure le service entre Dakar et Paris, à bord de l'un de ses avions, pour le compte d'Air Sénégal.

Cet incident fait tache alors que la compagnie est régulièrement critiquée sur la qualité de son service. Elle fait également face à de graves difficultés financières : plusieurs de ses avions ont été saisis, et c'est un Boeing de MyWay, loué par la compagnie, qui assure aujourd'hui la liaison entre la capitale française et la capitale sénégalaise.