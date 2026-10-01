Cote d'Ivoire: Nouvel organe électoral - Bientôt les propositions du Cojep au gouvernement

Reçu le jeudi 1er octobre 2026, au Plateau par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo, dans le cadre des consultations relatives à la réforme de l'organe électoral, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep), Charles Blé Goudé, a indiqué que les propositions élaborées par le groupement de partis politiques auquel il appartient seront bientôt transmises au gouvernement.

Il a également fait savoir que les concertations avec les différentes parties prenantes se poursuivent. « Aujourd'hui, nous sortons d'une rencontre avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui a bien voulu nous recevoir dans le cadre d'une séance d'écoute afin de recueillir nos propositions relatives à ce futur organe électoral », a-t-il déclaré.

Charles Blé Goudé a salué le climat qui a prévalu lors des échanges, avant de préciser que le Cojep travaille de concert avec d'autres formations politiques de l'opposition, notamment le Mgc et l'Aird. Selon lui, un document consolidé est en cours d'élaboration et sera transmis conjointement au gouvernement au nom de l'ensemble de ce regroupement politique.

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Pour le président du Cojep, la principale question reste celle de la nature du futur organe électoral. Illustrant son propos, il a estimé que, tout comme la boîte noire permet d'identifier les causes d'un accident aérien afin d'éviter qu'il ne se reproduise, l'organe électoral constitue la « boîte noire » des différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire.

À l'en croire, il est donc nécessaire de mettre en place une institution qui ne soit pas seulement équilibrée, mais surtout indépendante, crédible et capable de susciter la confiance de l'ensemble des citoyens. Un objectif qui dépendra notamment des personnalités appelées à la diriger ainsi que des critères retenus pour leur désignation.

Le leader politique a assuré que l'ensemble des préoccupations et propositions formulées par son groupement figurera dans le document qui sera prochainement remis au gouvernement. En attendant, les consultations se poursuivent, tout en réaffirmant sa satisfaction quant à la qualité des échanges avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

Charles Blé Goudé a enfin voulu rassurer les Ivoiriens sur la démarche engagée par son regroupement politique. Selon lui, les propositions en préparation visent à prémunir durablement la Côte d'Ivoire contre les crises électorales récurrentes.

Il a souligné que les élections doivent être des moments permettant aux citoyens de choisir librement une personnalité et une équipe porteuses d'un projet de société répondant aux aspirations des populations, plutôt que des périodes de tensions ou de violences.