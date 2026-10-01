Cameroun: Le CNC suspend la chaine Vision 4, le groupe L'Anecdote dénonce un «acharnement»

Au Cameroun, le Conseil national de la communication (CNC) a suspendu temporairement, mardi 29 septembre, la chaîne Vision 4, qui appartient au groupe L'Anecdote de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, l'un des principaux accusés dans l'assassinat de l'animateur radio Martinez Zogo en 2023. Le CNC invoque plusieurs infractions relevées dans la couverture du procès. Le groupe dénonce un acharnement.

Tout part d'une audience du procès de l'affaire Martinez Zogo. Le lendemain, Me Ziefman, avocate des ayants droit de l'animateur, a fait l'objet d'un reportage au vitriol, contenant, selon le CNC, « des propos offensants, sans lien avec le journalisme », portant atteinte à la dignité de l'avocate des parties civiles. Résultat : la chaîne de télévision a été suspendue pour un mois.

Réuni en session extraordinaire le 26 septembre, après plusieurs convocations, le CNC a également prolongé de trois à six mois la suspension du journaliste Martial Owona, déjà sanctionné en juin. Boney Philippe, directeur des médias du groupe L'Anecdote, écope également d'un mois de suspension.

Le groupe dénonce un acharnement

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Boney Philippe dénonce un acharnement : « Le problème maintenant, c'est qu'il n'essaie même plus d'habiller leur acharnement et la façon dont il nous persécute. Je pense qu'on peut vraiment être plus intelligent lorsqu'on est chargé de faire taire un média. Et là, je pense qu'ils s'y prennent très grossièrement. »

Au CNC, on affirme que la décision se fonde sur le contenu médiatique d'une chaîne camerounaise récidiviste. Mais la sanction est jugée disproportionnée par Thierry Eba, président du Syndicat des professionnels des médias : « Cette mesure constitue une entrave grave au principe fondamental de la liberté de la presse et au droit des citoyens à une information plurielle et indépendante. »

Un responsable du CNC confie à RFI que seule une accumulation de fautes a conduit à la suspension du média de Jean-Pierre Amougou Belinga. Il ajoute qu'il n'y a « rien de politique » dans cette décision.