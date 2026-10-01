Cameroun: Journée «ville morte» dans les régions anglophones, les forces de sécurité déployées

1 Octobre 2026
Radio France Internationale

Les séparatistes anglophones avaient appelé à une journée « ville morte » ce jeudi 1er octobre dans les régions anglophones du Cameroun, date anniversaire de la réunification du pays. Les autorités ont quadrillé plusieurs villes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les activités étaient au ralenti dans les principales villes, où les habitants sont restés chez eux.

La date du 1er octobre correspond à l'anniversaire de la naissance de la République fédérale du Cameroun. Ce jour-là, en 1961, l'ancienne colonie française et le Cameroun méridional, alors sous administration britannique, se réunissaient. Mais cette réunification est contestée par certains séparatistes anglophones. Le 1er octobre 2017, les séparatistes ambazoniens avaient ainsi autoproclamé l'indépendance du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

À l'occasion de la journée « ville morte » appelée ce jour dans plusieurs villes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (NOSO) par les séparatistes anglophones, les autorités camerounaises, redoutant des manifestations, ont organisé un quadrillage. À la mi-journée, aucun mouvement particulier n'était signalé. Mais les activités tournent au ralenti dans les principales villes, les habitants ayant choisi de rester chez eux en ce jour symbolique.

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Sur les réseaux sociaux, des débats sur dix ans de crise

Un habitant de Bamenda, dans le Nord-Ouest, a confié à RFI être sorti faire du sport dans des rues peu fréquentées, avant de rentrer chez lui, où il passera le reste de la journée. Dans les carrefours de Bamenda, on note la présence de chars et de nombreuses patrouilles militaires, « à titre dissuasif » selon certains habitants. L'ambiance est quasiment la même à Buea, principale ville du Sud-Ouest, et dans les villes voisines, où les populations sont également restées chez elles.

Sur les réseaux sociaux, comme TikTok, plusieurs panels, où l'on peut voir les couleurs bleu et blanc revendiquées par les séparatistes, animent des débats sur les dix ans de crise qui frappent les deux régions anglophones.

Dans une réflexion publiée ce 1er octobre, Khongor Félix Agbor, avocat et ancien détenu de la crise anglophone, a eu une pensée pour « les familles qui ont enterré leurs proches, les personnes déplacées, les enfants dont la scolarité a été interrompue, tous ceux qui ont peur et les détenus de la crise anglophone ».

Selon plusieurs ONG, la crise anglophone a fait plus de 6 000 morts et des centaines de milliers de déplacés en dix ans.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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