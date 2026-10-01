Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Démission de Carlos Queiroz, sélectionneur du Ghana

1 Octobre 2026
Radio France Internationale

Un mois après avoir accepté de prolonger son mandat à la tête du Ghana malgré une première démission post-Mondial 2026, Carlos Queiroz a finalement quitté les Black Stars, sur fond de résultats décevants en qualifications pour la CAN 2027.

Cette fois, c'est bien la fin ! Carlos Queiroz a annoncé jeudi 1er octobre quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de football du Ghana, cinq mois après sa prise de fonction et des résultats décevants.

« Ce n'était pas une décision facile, mais les deux parties ont convenu que, dans les circonstances actuelles, mettre fin à notre relation professionnelle était la solution la plus appropriée, les intérêts du Ghana, des Black Stars et du football ghanéen primant sur tout le reste », a déclaré l'entraîneur portugais dans un message d'adieu publié sur le site web de la fédération jeudi.

Il a ajouté que « les conditions nécessaires n'étaient pas pleinement réunies, et nos récentes performances ont contribué à la décision de mettre un terme à cette aventure ».

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Cette décision fait suite à la défaite (4-2) mardi du Ghana, à domicile, face à la Gambie lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Le Ghana s'était déjà incliné 2-0 en Côte d'Ivoire la semaine dernière et occupe désormais la dernière place du groupe C, sans aucun point après deux rencontres.

M. Queiroz s'en va avec un bilan peu reluisant : une victoire, deux nuls et quatre défaites en sept matches, le Ghana ayant inscrit cinq buts et en ayant encaissé dix.

Son départ met fin à une collaboration tumultueuse de cinq mois qui avait débuté en avril, lorsque l'entraîneur de 73 ans avait signé un contrat de quatre mois pour mener le Ghana à la Coupe du monde 2026.

L'entraîneur de 73 ans avait conduit cet été les Black Stars jusqu'en seizièmes de finale, où ils avaient été écartés par la Colombie (1-0).

Le mandat officiel de M. Queiroz avait pris fin après le tournoi, mais la Fédération ghanéenne l'avait reconduit le 2 septembre pour diriger la prochaine phase du programme de l'équipe nationale, avant que cette nouvelle aventure ne s'achève brutalement.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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