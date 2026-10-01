Congo-Kinshasa: Un membre de Médecins sans frontières infecté par Ebola évacué vers les Pays-Bas

1 Octobre 2026
Radio France Internationale

Un membre du personnel de Médecins sans frontières (MSF) engagé dans la riposte contre Ebola en RDC a été évacué ce jeudi 1er octobre vers les Pays-Bas. MSF confirme une infection au virus Bundibugyo. Selon le ministre congolais de la Santé, Roger Kamba, interrogé par RFI, cet expatrié européen dont la nationalité n'a pas été révélée a été contaminé dans la zone de Beni, au Nord-Kivu. Cette évacuation intervient alors que le pays comptait près de 4 000 décès au 29 septembre.

Les autorités congolaises ont autorisé cette évacuation à la demande de l'ONG. Selon Roger Kamba, le transfert s'effectue directement depuis Beni, sans passage par la capitale congolaise Kinshasa, grâce à un vol spécial.

L'hôpital universitaire de Leiden se prépare à accueillir le patient infecté par Ebola dans une unité d'isolement de haut niveau. MSF précise que l'opération suit un protocole médical strict, coordonné avec les autorités sanitaires des deux pays.

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Le ministre rappelle un précédent : deux Américains avaient été évacués de Bunia vers Berlin au début de l'épidémie. Selon lui, les contaminations des personnels de première ligne ont depuis beaucoup diminué. Mais MSF souligne que, malgré les formations et les protections, le risque d'exposition ne peut jamais être totalement éliminé.

Roger Kamba précise que cette personne n'avait pas encore été vaccinée. À Beni, la vaccination est en préparation et les équipes ont déjà été envoyées, assure-t-il. En Ituri, elle a commencé avec l'appui de MSF.

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