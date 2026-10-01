Togo: RDC - Le conflit se poursuit, la médiation togolaise aussi

Dans la région des Grands Lacs en RDC, le conflit se poursuit, constate Waraa. La médiation togolaise également. Désigné médiateur de l'Union africaine en avril 2025, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, multiplie depuis les initiatives diplomatiques pour tenter de mettre fin aux hostilités à l'est de la République démocratique du Congo.

Depuis sa désignation, Faure Gnassingbé a effectué plusieurs missions dans la région, notamment à Kigali, Bujumbura et Luanda, contribuant au rapprochement entre les parties et à la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda.

Il s'appuie sur un collège de facilitateurs composé de personnalités africaines reconnues, dont les anciennes présidentes Sahle-Work Zewde et Catherine Samba-Panza, ainsi que l'ancien président botswanais Mokgweetsi Masisi.

Mardi dernier encore, une délégation congolaise a été reçue à Lomé par Faure Gnassingbé, dans le cadre du processus de reddition volontaire des combattants FDLR, un volet central de l'accord de paix.

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Si Kinshasa défend cette démarche comme un moyen de neutraliser durablement ces groupes armés et de lever la justification rwandaise au maintien de ses troupes en RDC, Kigali conteste pour sa part la conformité du protocole congolais avec l'accord signé.

Le Togo parle ainsi aux Congolais comme aux Rwandais, pour apaiser les tensions et tenter de parvenir, à terme, à une paix durable dans l'est de la RDC et l'ensemble de la région des Grands Lacs.