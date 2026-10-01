Sénégal: Ecobank parie sur sa jeunesse pour accélérer sa transformation

La filiale du groupe panafricain a officialisé l'intégration de la troisième promotion de son programme « High potential ». Un choix stratégique pour régénérer ses compétences et adapter son modèle aux mutations de l'industrie financière.

C'est une étape charnière pour la gestion des talents au sein de la place financière sénégalaise. Ecobank Sénégal a officialisé, le mercredi 30 septembre, dans ses locaux, l'intégration de la troisième promotion de son programme d'excellence « High potential » (Hipo). Au terme d'un parcours immersif de douze mois à travers les différents métiers de l'institution, dix-neuf jeunes cadres ont officiellement rejoint les effectifs permanents de l'établissement bancaire.

Sélectionnés à l'issue d'un processus rigoureux ayant mobilisé une centaine de candidats, ces collaborateurs ont suivi un cursus de rotation interne conçu pour accélérer leur montée en compétences. Pour la direction, cette démarche dépasse le cadre habituel de la gestion du personnel : elle répond à un impératif de renouvellement générationnel dans un secteur en pleine mutation technologique. « Une banque peut avoir de bonnes solutions, une bonne technologie, une bonne stratégie, elle reste avant tout une entreprise de service », a rappelé à cette occasion Sahid Yallou, directeur général d'Ecobank Sénégal.

Au cours de son intervention, le patron de la filiale a insisté sur les exigences attendues de ces nouveaux entrants, fondées sur la rigueur, l'humilité et le sens du collectif. Refusant tout confort statutaire, Sahid Yallou a placé la création de valeur et l'orientation client au coeur du contrat moral liant l'établissement à ses collaborateurs. « Votre meilleur avocat à Ecobank, c'est votre performance », a-t-il martelé.

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De son côté, le directeur des ressources humaines, Ibrahima Sène, a salué l'implication des managers qui ont accompagné cette promotion tout au long de l'année. Mettant en garde contre la tentation de se reposer sur les titres acquis, il a invité les recrues à faire la preuve de leur utilité opérationnelle. « Le potentiel est une promesse. Ne vous contentez pas d'avoir été identifiés comme des talents, devenez des contributeurs », a déclaré M. Sène.

Porte-parole de cette cohorte, Marième Sankhé a témoigné de l'évolution de ses pairs durant cette période d'incubation, soulignant une prise de maturité et un renforcement de l'esprit d'équipe. « Nous avons appris à sortir de notre zone de confort, à faire preuve de patience et à accepter de ne pas tout maîtriser immédiatement », a-t-elle confié, affirmant la volonté de sa promotion d'apporter une pierre solide à l'édifice.

Cette prise de fonction intervient à un moment où l'institution cherche à gagner en agilité administrative et en rapidité d'exécution. Sahid Yallou a d'ailleurs invité cette nouvelle génération à bousculer les habitudes établies pour accompagner la modernisation de la banque : « J'attends de vous que vous soyez source de remise en cause du statu quo. Nous avons besoin de travailler à la vitesse de la lumière. »