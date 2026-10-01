Sénégal: Sans club depuis juin, Krépin Diatta rebeondit

1 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Krépin Diatta a trouvé un point de chute. Libre depuis le 30 juin 2026 et la fin de son contrat à Monaco, l'international sénégalais rebondit dans un club bien connu des Sénégalais : Watford.

L'attente est terminée pour Krépin Diatta. Alors qu'il était sans club depuis le 30 juin, le Lion prend la direction de l'Angleterre. Le footballeur de 27 ans a signé avec Watford, avec plus une année en option. Il a paraphé un bail d'un an. « Le Watford FC a officialisé le transfert de l'international sénégalais Krépin Diatta. Le joueur de 27 ans, capable d'évoluer à plusieurs postes sur le côté droit, arrive à Vicarage Road en transfert libre après cinq saisons et demie à l'AS Monaco. »

Krépin Diatta atterrit dans un club bien connu des Sénégalais puisqu'Ismaïla Sarr y a fait ses gammes. Formose Mendy, ou encore Nampalys Mendy, ont aussi porté le maillot des Bees. « Je suis très heureux de rejoindre l'équipe. Après avoir discuté avec les gens d'ici, le projet est devenu très clair dans mon esprit. Watford est un grand club qui évoluait en Premier League il n'y a pas si longtemps, et je pense que c'est là qu'il devrait être », a réagi Krépin.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.