Togo: Le risque de nouveaux glissements de terrain, de coulées de boue ou de chutes de pierres reste élevé

Les fortes pluies enregistrées ces derniers jours dans la préfecture de Danyi ont provoqué plusieurs glissements de terrain sur la RN 30, entre Danyi Ahlon et Sassanou. Face à cette situation, le Gouverneur de la Région des Plateaux, le Général de brigade Dadja Maganawè, s'est rendu mercredi 30 septembre sur les lieux pour constater les dégâts et superviser les opérations de dégagement et de sécurisation de l'axe.

Les intempéries continuent de perturber la circulation sur certains axes routiers de la Région des Plateaux. Sur la route nationale n°30 (RN 30), reliant Danyi Ahlon à Sassanou, plusieurs éboulements ont été enregistrés à la suite des fortes précipitations de ces derniers jours.

Les glissements de terrain ont entraîné l'obstruction temporaire de certains passages et fortement perturbé le trafic. Face à cette situation, le Gouverneur de la Région des Plateaux, le Général de brigade Dadja Maganawè, s'est rendu sur le terrain mercredi 30 septembre, accompagné des autorités locales.

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Cette descente a permis aux autorités d'évaluer l'ampleur des dégâts et de coordonner les interventions nécessaires à la sécurisation et à la réouverture de la voie. Des équipes ont été mobilisées pour procéder au dégagement de la chaussée et permettre la reprise progressive de la circulation.

Le Gouverneur a salué la mobilisation des différents acteurs engagés dans cette opération. Les forces de Police ont notamment été sollicitées pour sécuriser les zones affectées, tandis que la Direction de la Sécurité Routière (DSR) a contribué à la régulation de la circulation. L'Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT), à travers ses équipes d'Elavagnon, a également apporté un appui opérationnel.

La mobilisation des populations riveraines a, par ailleurs, contribué aux opérations d'évacuation des débris et au rétablissement progressif du trafic sur cet axe important.

Prudence recommandée

Malgré la reprise progressive de la circulation, les autorités appellent les usagers à maintenir une vigilance accrue. Les sols étant encore fortement gorgés d'eau, le risque de nouveaux glissements de terrain, de coulées de boue ou de chutes de pierres demeure.

Automobilistes, transporteurs et autres usagers sont ainsi invités à réduire leur vitesse, particulièrement à l'approche des zones montagneuses et des virages, et à respecter les consignes données par les agents déployés sur le terrain.

Les autorités recommandent également aux usagers de signaler rapidement tout nouvel obstacle ou mouvement de terrain susceptible de compromettre la sécurité de la circulation.

La situation sur la RN 30 reste donc sous surveillance, alors que les services compétents poursuivent les opérations de sécurisation de l'axe Danyi Ahlon-Sassanou.