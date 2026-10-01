Afrique de l'Ouest: Notation - TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire conserve sa note de long terme A+(wu).

Pour sa notation 2026, TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire a conservé sa note de long terme A+(wu) avec une perspective stable que lui avait décerné un an auparavant l'agence GCR basée à Dakar.

La société a, en outre conservé sa note de court terme de A1(WU) avec une perspective stable.

« La notation de TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire repose sur sa bonne flexibilité financière rendue possible par un niveau d'endettement aisément soutenable » a expliqué l'équipe de notation de GCR. En outre, elle estime la position de leader dans le secteur très concurrentiel de la distribution de produits pétroliers de la Côte d'Ivoire assure à la société des revenus élevés, soutenus par des volumes de ventes substantiels.

Selon toujours GCR, la position concurrentielle de TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire représente une force majeure de sa notation.

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TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire est le leader du secteur hautement concurrentiel de la distribution de produits pétroliers de la Côte d'Ivoire, avec une part de marché de 18% en 2025. Cette position de leader s'appuie sur une offre diversifiée (vente de carburant, vente GPL, vente de lubrifiants, réparation/entretien de véhicule, vidange, lavage, restauration, services digitaux) ciblant à la fois la clientèle particulier et professionnel.

De plus, selon GCR, son maillage territorial dense lui permet de réaliser les plus importants volumes de ventes sur l'ensemble du réseau de stations-service du pays, dominé par une dizaine d'acteurs majeurs. L'agence est d'avis que la forte notoriété de TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire découle de son appartenance au groupe pétrolier de renommée mondiale, TotalEnergies, qui lui apporte un soutien important, notamment à travers des conventions d'assistance et de conseil sur son coeur de métier.

« Ce support est un atout majeur pour la société afin de renforcer sa position de leader, notamment par une différenciation de la qualité de ses services en vue de capter une part substantielle de la croissance attendue du marché », souligne l'équipe de notation. En outre, TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire s'engage dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) axée sur la sécurité routière, l'éducation et l'insertion des jeunes, les forêts et le climat, ainsi que le dialogue des cultures et le patrimoine.

Cependant, estime GCR, bien que l'activité ait généré des revenus importants en 2025 estimés à 588 709 millions de FCFA ($ 1 057 millions), portés par des volumes de ventes élevés dans la plupart de ses segments d'activités, les marges demeurent faibles en raison du caractère régulé des prix de vente. En conséquence, la marge nette a été inférieure à 3% en moyenne sur le cycle, et GCR anticipe qu'elle se situera légèrement en dessous de 2,5% dans les 12 à 18 prochains mois.

Sur le plan de la flexibilité financière, la société affiche des indicateurs solides. Selon GCR, elle maintient un bon niveau de couverture de ses dettes par l'EBITDA (2025 : 1,14x ; 2024 : 0,57x ; 2023 : 0,62x ; 2022 : 0,53x) qui repose sur un faible niveau de dettes et une couverture des intérêts particulièrement élevée, se situant à 18,9x en 2025 (2024 : 19,7x ; 2023 : 33,9x ; 2022 : 27,4x).

Toutefois, les flux de trésorerie après investissements et dividendes restent négatifs, rendant difficile la couverture des dettes (2025 : -41% 2024 : 9% ; 2023 : -4% ; 2022 : -37%). GCR prévoit que la stratégie d'endettement prudente de la société sera maintenue à court terme, soutenant ainsi sa flexibilité financière. Cependant, les pressions sur les flux de trésorerie après financement des investissements, dues aux dividendes versés, représentent un point d'inquiétude pour la notation, limitant les ressources disponibles pour le remboursement des dettes.

« La notation de TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire est affaiblie par son profil de liquidité modeste », estime GCR qui considère que la couverture de la liquidité du groupe est insuffisante sur une période de 12 mois, avec un taux de couverture des emplois de liquidité par les sources de liquidité inférieur à 100%. GCR anticipe que les besoins de financement pour le développement de l'entreprise et les dividendes versés exerceront une pression supplémentaire sur le niveau de liquidité de la société.

GCR justifie la perspective stable par la capacité de TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire à continuer de tirer profit de sa position de leader sur le marché ivoirien de la distribution de produits pétroliers, ce qui devrait permettre d'accroître ses revenus et de stabiliser ses marges. De plus, la flexibilité financière de la société devrait se maintenir à un niveau adéquat. Toutefois, la position de liquidité demeurera faible en raison des besoins importants en liquidités générés par les investissements nécessaires et la politique de distribution de dividendes de l'entreprise.

Selon GCR, un rehaussement de la notation de TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire serait la conséquence : i) d'un gain de parts de marché supplémentaires à l'origine d'un accroissement des volumes vendus ; ii) d'une hausse soutenue de ses revenus et de ses marges et d'une baisse du besoin de financement de son exploitation ; ou iii) d'une amélioration de sa flexibilité financière ; ou iv) d'un accroissement de ses sources de liquidités à même de couvrir plus de 125% ses emplois.

Selon toujours GCR, un abaissement de la notation de TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire serait la conséquence : i) d'une baisse importante de ses revenus à l'origine d'une érosion significative et durable de ses marges et d'une hausse non soutenable du besoin de financement de son exploitation mettant sous pression sa capacité à générer des cash-flows suffisants ; ii) d'une hausse non soutenable du niveau des dettes ; iii) d'une dégradation de sa flexibilité financière ou iv) d'une détérioration de son niveau de liquidité en raison d'une politique de distribution de dividendes non soutenable.