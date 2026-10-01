Cameroun: Affaire Joyce - 4 mois de silence, la toile s'enflamme

Quatre mois après l'incident du 25 mai 2026, le Groupe Scolaire La Gloire Olympique sort de son silence. La Toile, elle, ne lâche rien.

Un communiqué publié quatre mois après les faits, des accusations de dissimulation, une enquête en cours : l'affaire Joyce Nawal est devenue le symbole d'une communication de crise arrivée trop tard, sur fond de guerre des versions entre l'école et la Toile. Le 25 mai 2026, une fillette de deux ans et onze mois quitte son école à 13h40. Le même jour, le même établissement. Quatre mois plus tard, un communiqué. Entre les deux, une tempête.

Une chronologie qui interroge

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25 mai 2026, 13h40. Joyce Nawal, élève en prématernelle au Groupe Scolaire Bilingue La Gloire Olympique, quitte l'établissement, récupérée par un parent. C'est ce qu'affirme la direction de l'école dans son communiqué. Vers 17h00, les parents reviennent. La mère dit avoir constaté des signes de violences sexuelles sur sa fille en la lavant. Un certificat médical, établi le lendemain, relève des lésions et des traumatismes. Le 26 mai, dès 5h00 du matin, les parents barricadent l'entrée de l'école. Le 27 mai, la direction publie une première mise au point. Le 28 mai, une foule se masse devant l'établissement. Deux ministres se déplacent. Le gouverneur de la région du Centre préside une réunion de crise. Et puis, plus rien. Ou presque.

Quatre mois de silence

Pendant quatre mois, l'affaire Joyce Nawal disparaît des gros titres. L'enquête de la brigade de gendarmerie d'Odza suit son cours. Une commission d'enquête administrative est constituée. Son rapport devait être transmis dans un délai de 72 heures. Quatre mois plus tard, il n'a pas été rendu public.

En septembre 2026, l'affaire ressurgit. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux. La petite Joyce y identifierait un homme présenté comme un proche de la fondatrice de l'école. Des accusations visent également son enseignante, soupçonnée d'avoir facilité l'accès de l'enfant à cet homme. Le 28 septembre, le site Lebledparle publie un article sur ces nouvelles accusations. Le 29 septembre, la direction de La Gloire Olympique sort de son silence.

Le communiqué du 29 septembre

Le texte est daté du 29 septembre 2026. Il est signé de la Direction Générale et de la Cellule de communication de l'établissement. Que dit-il ? Que l'école « dément avoir couvert l'auteur présumé » des faits. Qu'elle rejette « toute accusation de complicité ou de volonté de dissimuler l'identité de la personne qui aurait agressé sexuellement la fillette ». Qu'elle réaffirme « son soutien à l'élève et à sa famille ».

Le communiqué invoque également la procédure judiciaire en cours pour expliquer la réserve de l'établissement. Sauf que. Quatre mois. Quatre mois entre l'incident présumé et le communiqué. Quatre mois pendant lesquels la Toile a continué de poser des questions. Quatre mois pendant lesquels la famille a maintenu ses accusations. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? La direction n'a pas répondu à cette question. Nous avons tenté de la joindre. Sans succès.

La Toile ne lâche rien

Sur Facebook, sur X, sur TikTok, la question revient en boucle. « Pourquoi avoir attendu quatre mois ? » « Qu'est-ce que vous cachez ? » Les hashtags se multiplient. Les vidéos de la mère en larmes, filmées en mai, sont repartagées des milliers de fois. Certains internautes rappellent que l'école a porté plainte pour « diffusion de fausses informations » contre la famille. D'autres soulignent que les vidéos de surveillance transmises aux enquêteurs n'ont jamais été rendues publiques.

La direction affirme avoir collaboré « de manière proactive et transparente ». Elle dit avoir remis « l'intégralité des vidéos de surveillance » aux autorités. Mais dans le même temps, elle dément toute implication. Et elle attend quatre mois pour le dire publiquement. Le décalage est difficile à ignorer.

Ce que dit la justice

À ce stade, la justice n'a pas tranché. Les conclusions de l'enquête de la gendarmerie n'ont pas été rendues publiques. Le parquet n'a pas communiqué sur l'identité d'un éventuel suspect. Certaines informations relayées par des médias en ligne font état d'une seconde expertise médicale qui n'aurait pas établi de pénétration. D'autres sources évoquent des « attouchements suspectés ». Ces informations n'ont pas été confirmées par une source officielle.

L'identité de l'auteur présumé des faits, son lien exact avec la direction de l'école, son accès éventuel aux élèves : autant de questions sans réponse officielle.

Le symbole d'une communication de crise ratée

L'affaire Joyce Nawal dépasse le cadre du quartier Odza. Elle pose une question qui concerne toutes les institutions : comment communiquer quand une accusation grave est portée contre vous ? La direction de La Gloire Olympique a choisi le silence. Puis elle a choisi un communiqué publié quatre mois plus tard, au moment où l'affaire ressurgissait sur les réseaux sociaux. Une réaction, pas une anticipation. Sur les réseaux, la séquence est interprétée comme un aveu de faiblesse. « Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi avoir attendu si longtemps ? » La question revient dans des centaines de commentaires.

L'école a peut-être des réponses. Elle ne les a pas données. Et dans la guerre des versions qui se joue sur la Toile, le silence est souvent interprété comme un aveu.

Que s'est-il passé exactement le 25 mai 2026 ?

Une fillette de deux ans et onze mois, Joyce Nawal, élève en prématernelle au Groupe Scolaire Bilingue La Gloire Olympique, aurait subi des violences sexuelles. L'école affirme qu'elle a quitté l'établissement à 13h40, récupérée par un parent. La famille dit avoir constaté des signes de violences en la lavant. Un certificat médical a été établi le lendemain. L'enquête judiciaire n'a pas encore rendu ses conclusions.

Pourquoi le communiqué de l'école est-il sorti si tard ?

La direction de l'établissement n'a pas expliqué publiquement pourquoi elle a attendu le 29 septembre 2026 pour publier un communiqué, alors que l'incident remonte au 25 mai. Elle invoque la procédure judiciaire en cours pour justifier sa réserve. Nous avons tenté de la joindre pour obtenir une réponse. Sans succès.

Qui est l'auteur présumé des faits ?

Des publications sur les réseaux sociaux mettent en cause un homme présenté comme un proche de la fondatrice de l'école. Son identité n'a pas été confirmée par le parquet ou la gendarmerie. Il doit être considéré comme présumé innocent tant que les enquêteurs n'ont pas établi les responsabilités.

Où en est l'enquête ?

Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie d'Odza. Une commission d'enquête administrative a également été constituée. Quatre mois après les faits, aucune conclusion n'a été rendue publique.