Congo-Kinshasa: Maniema - Plus de 500 maisons détruites après une pluie diluvienne à Salamabila

Une forte pluie accompagnée de vents violents a causé d'importants dégâts matériels mercredi 30 septembre 2026 après-midi à Salamabila, dans le territoire de Kabambare (Maniema). Plus de cinq cents habitations ont été détruites ou endommagées, laissant de nombreuses familles sans abri.

Le phénomène s'est produit vers 15 heures dans la commune rurale de Salamabila. Plusieurs sinistrés ont passé la nuit à la belle étoile, faute de refuge et de moyens pour faire face à cette catastrophe. Outre les habitations, de nombreuses infrastructures ont également été touchées. Plus d'une dizaine d'écoles, des églises ainsi que plusieurs bâtiments publics figurent parmi les édifices endommagés. Face à l'ampleur des dégâts, la société civile de Salamabila appelle les autorités et les organisations humanitaires à intervenir rapidement pour venir en aide aux familles sinistrées.

« Après la pluie, nous avons assisté à des dégâts très importants. Plus de 500 maisons ont été complètement détruites, plus de dix écoles ont été touchées, dont huit écoles primaires. Neuf églises ont également été endommagées, ainsi que les bureaux du commissariat de police », a témoigné Saidi Vumba, président de la société antenne de Salamabila

Il a par ailleurs appelé à une assistance humanitaire urgente pour les sinistrés. « Plusieurs familles ont passé une nuit à la belle étoile. Tout le matériel contenu dans les maisons a été endommagé, ainsi que des stocks de nourriture. Pour nous, c'est un cri d'alarme que nous lançons auprès des autorités », a poursuivi l'activiste.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon la société civile, les opérations d'évaluation se poursuivent sur le terrain et pourraient révéler un bilan encore plus lourd dans les prochaines heures.