Congo-Kinshasa: Sud-Ubangi - Deux cas d'Ebola confirmés sur fond de grève des médecins

1 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Deux cas de maladie à virus Ebola ont été confirmés dans la province du Sud-Ubangi. L'annonce a été faite par la Division provinciale de la Santé (DPS) lors de la huitième réunion consacrée à l'évolution de la situation épidémiologique dans la province.

Déclarée le 10 septembre dernier, l'épidémie demeure concentrée dans la zone de santé de Gbulu, identifiée comme l'épicentre de la maladie. Les autorités sanitaires poursuivent les opérations de riposte, notamment à travers la détection et l'isolement des cas, le suivi des contacts ainsi que le renforcement de la surveillance sanitaire.

Poursuite de la grève

Parallèlement à cette situation sanitaire, les médecins grévistes maintiennent leur mouvement de protestation. Ils réclament leur inscription sur la liste déclarative de la DPS/Sud-Ubangi. Le docteur Grâce Ngilase, représentant du collectif des médecins grévistes, réaffirme cette revendication au micro de la radio communautaire de Gemena. De son côté, la Division provinciale de la Santé rejette les accusations formulées par les médecins concernés. Elle soutient que leur dossier administratif ne relève pas directement de sa compétence.

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Alors que les autorités sanitaires poursuivent la riposte contre Ebola dans la zone de santé de Gbulu, le mouvement de grève des médecins continue d'alimenter les préoccupations dans le secteur de la santé du Sud-Ubangi.

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