De nombreux abonnés de la Société nationale d'électricité (SNEL) multiplient depuis plusieurs jours les vidéos sur les réseaux sociaux, notamment sur Tiktok et Facebook, pour dénoncer la dégradation de la fourniture d'électricité dans plusieurs quartiers et communes de Kinshasa.

À Bandalungwa, Limete, Lemba, Salongo, Lemba, quelques quartiers de la Gombe, ou encore Kintambo, des habitants affirment être privés d'électricité depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Dans leurs témoignages publiés sur les rectaux sociaux, certains évoquent deux, quatre, six, voire dix mois sans courant. Ces abonnés indignés, disent subir directement les conséquences de ces longues coupures. Certains affirment avoir perdu des provisions conservées à domicile, faute de pouvoir les maintenir au frais.

D'autres évoquent les difficultés liées à la chaleur et aux moustiques, particulièrement la nuit, en l'absence d'électricité. La situation alimente également les inquiétudes de certains habitants concernant leur sécurité, plusieurs quartiers étant plongés dans l'obscurité en raison de l'absence d'éclairage. Les témoignages publiés en ligne réclament surtout des explications à la SNEL sur la dégradation de la desserte et sur la durée de certaines coupures.

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Les abonnés prépayés également concernés

La situation concerne également des abonnés disposant d'un service prépayé. Dans la commune de Kintambo, notamment sur l'avenue Lado, des habitants affirment être privés d'électricité depuis plus de deux mois, malgré leur abonnement prépayé. Ils disent ne pas comprendre les raisons de cette interruption prolongée. Pour ces abonnés comme pour ceux soumis à la facturation mensuelle, la question du paiement est également au coeur des réclamations. Certains assurent continuer à recevoir des factures alors qu'ils disent être privés d'électricité depuis plusieurs mois.

Ils demandent à la SNEL de clarifier la situation et d'expliquer les modalités de facturation pendant ces périodes de forte interruption de la desserte.

Des appels à une mobilisation

Face à ce qu'ils décrivent comme une détérioration persistante de la fourniture d'électricité, certains utilisateurs des réseaux sociaux annoncent vouloir s'organiser pour mener une marche de protection, afin d'exiger l'amélioration du service. Ces initiatives interviennent alors que les réclamations se multiplient en ligne dans plusieurs communes de Kinshasa.

Dans les témoignages consultés, les abonnés demandent principalement à la SNEL de communiquer sur l'origine de ces coupures, leur durée prévue et les mesures envisagées pour rétablir durablement la fourniture d'électricité. La SNEL n'a pas, dans les éléments disponibles pour cet article, apporté de réponse à ces différentes réclamations.

Un courant rétabli tard dans la nuit

Certains abonnés déplorent également les horaires auxquels l'électricité est rétablie dans leurs quartiers. Plusieurs affirment que le courant revient autour de 23 heures, voire à minuit, avant d'être à nouveau coupé vers 4 heures du matin. Pour ces abonnés, cette plage horaire reste peu utile, car elle intervient essentiellement pendant les heures de sommeil. Ils estiment qu'une fourniture limitée à quelques heures durant la nuit ne permet pas de répondre aux besoins des ménages, notamment pour la conservation des aliments, l'éclairage ou les activités quotidiennes.

Ces habitants demandent à la SNEL d'expliquer les critères qui déterminent ces horaires de desserte et d'indiquer les mesures envisagées pour améliorer la régularité de la fourniture. Ils exigent également la démission du directeur général de cette société d'état.

Pas de réaction de la SNEL

Contacté ce jeudi 1er octobre par Radio Okapi, le directeur général de la SNEL, Teddy Lwamba, n'a pas encore donné suite à notre demande de réaction concernant les préoccupations exprimées par les abonnés, notamment sur les interruptions de la fourniture d'électricité et la facturation durant ces périodes.

La société annonce par ailleurs le lancement, à partir de ce jeudi 1er octobre 2026, d'une opération de recouvrement forcé et intensif des factures de consommation d'électricité impayées. La mesure a été rendue publique dans un communiqué de la direction générale daté du 30 septembre.