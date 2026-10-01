Togo: Adam Bresnu signe une victoire historique au Ben Hogan Collegiate Invitational

Le golf marocain tient une nouvelle performance majeure sur la scène internationale. Le jeune Marocain Adam Bresnu s'est imposé au Ben Hogan Collegiate Invitational, disputé les 28 et 29 septembre au Texas, aux États-Unis. Cette victoire lui ouvre les portes du PGA TOUR avec une exemption pour le Charles Schwab Challenge 2027.

Adam Bresnu vient d'inscrire une nouvelle page dans l'histoire du golf marocain. Le joueur s'est adjugé le Ben Hogan Collegiate Invitational, l'un des tournois majeurs du golf universitaire américain, en terminant avec un score total de 203 coups, soit -7, grâce à trois cartes de 69, 67 et 67.

Cette performance constitue le premier titre individuel d'Adam Bresnu en NCAA Division I et lui permet surtout de franchir un nouveau cap dans son parcours vers le professionnalisme.

Une porte ouverte sur le PGA TOUR

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Grâce à ce succès, le golfeur marocain bénéficie d'une exemption pour le Charles Schwab Challenge 2027, tournoi officiel du PGA TOUR qui se disputera en mai prochain au Colonial Country Club.

Adam Bresnu aura ainsi l'occasion de se mesurer à plusieurs des meilleurs joueurs professionnels du monde. Une perspective qui constitue une étape importante dans son parcours et l'un des objectifs du programme fédéral « Road to The Tour », mis en place par la Fédération Royale Marocaine de Golf (FRMG).

Créé en 2021, ce programme vise à accompagner les jeunes talents marocains dans leur formation sportive et universitaire aux États-Unis, avec l'ambition de les préparer progressivement aux exigences du haut niveau international.

Une victoire face à l'élite universitaire américaine

Le succès d'Adam Bresnu prend une dimension particulière au regard de la qualité du plateau réuni à Fort Worth, au Texas. Le Ben Hogan Collegiate Invitational rassemblait plusieurs des meilleurs joueurs du golf universitaire américain, dont certains figurent également parmi les meilleurs amateurs au niveau mondial.

Avant cette victoire, le Marocain occupait la 9e place du PGA TOUR University Ranking. Son succès devrait lui permettre de progresser dans ce classement lors de sa prochaine actualisation.

Le PGA TOUR University Ranking constitue l'une des principales passerelles entre le golf universitaire américain et les circuits professionnels affiliés au PGA TOUR. Les meilleurs joueurs du classement à l'issue de leur parcours universitaire peuvent notamment accéder à différents statuts sur les circuits professionnels.

Adam Bresnu figurait également, avant cette nouvelle performance, à la 24e place du World Amateur Golf Ranking (WAGR).

Une progression confirmée

Cette victoire vient couronner une progression régulière du jeune golfeur marocain. Après avoir remporté neuf titres en deux saisons à Odessa College, Adam Bresnu a notamment reçu le Jack Nicklaus Award en 2025, avant de poursuivre son parcours à Texas Tech University.

Sur la scène internationale, le joueur s'est également illustré à plusieurs reprises. Il a notamment terminé 6e du PIF Saudi International en 2024, franchi le cut du Hero Dubai Desert Classic 2025 et décroché une 3e place individuelle aux World Amateur Team Championships 2025.

Plus récemment, en août dernier, Adam Bresnu est devenu le premier Marocain à atteindre les quarts de finale du U.S. Amateur Championship, confirmant ainsi sa montée en puissance parmi les meilleurs amateurs internationaux.

Le fruit du programme « Road to The Tour »

Le parcours d'Adam Bresnu illustre l'ambition de la Fédération Royale Marocaine de Golf de détecter et d'accompagner les jeunes talents nationaux vers le plus haut niveau.

À travers le programme « Road to The Tour », la FRMG cherche notamment à offrir aux golfeurs marocains un cadre permettant de conjuguer études universitaires et compétition de haut niveau aux États-Unis.

Avec cette victoire au Ben Hogan Collegiate Invitational et l'exemption obtenue pour le Charles Schwab Challenge 2027, Adam Bresnu franchit une nouvelle étape dans cette trajectoire.

Le rendez-vous de mai prochain sur le PGA TOUR constituera une occasion particulière pour le jeune Marocain de se confronter directement à l'élite professionnelle et de poursuivre son apprentissage au plus haut niveau.