Tunisie: Don d'organes - 17 000 donneurs inscrits et un pôle régional à Nabeul

Dans le cadre de la sensibilisation à l'importance du don d'organes et de la diffusion de la culture du don, le siège du gouvernorat de Nabeul a abrité une journée de sensibilisation consacrée à la présentation de l'importance du don d'organes ainsi que sur les procédures juridiques et sanitaires y afférentes.

Dans ce cadre, Bouthaina Zannad, coordinatrice nationale au Centre national pour la promotion de la transplantation d'organes (CNPTO), a expliqué que le nombre de personnes inscrites en tant que donneurs sur les cartes d'identité nationales s'élève actuellement à 17 000 donneurs à l'échelle nationale, signalant que malgré son amélioration continue par rapport aux années précédentes, ce chiffre demeure insuffisant compte tenu du grand nombre de patients en attente d'opérations de transplantation.

La responsable a ajouté que l'organisation de telles journées de sensibilisation au profit des forces de sécurité, de la police et des citoyens vise à faciliter et à organiser les procédures d'inscription de la mention « donneur » sur la carte d'identité nationale.

Un pôle régional de don d'organe à Nabeul

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, Sami Boudouara, directeur régional de la santé à Nabeul, a insisté sur la noble valeur humaine et sanitaire de l'inscription de la mention « donneur » sur la carte d'identité. Dans une déclaration accordée aux médias en marge de l'évènement, Boudouara a d'ailleurs révélé l'existence d'une démarche visant à orienter l'Hôpital Mohamed-Tahar Maâmouri de Nabeul pour qu'il devienne un centre de transplantation d'organes, après s'être limité au prélèvement et au don. « L'hôpital dispose des compétences médicales, paramédicales et logistiques nécessaires pour être un pôle régional dédié aux opérations de transplantation de reins, de foie et de cornée », indique-t-il tout en rappelant que ce pôle contribuera à rapprocher les services médicaux et à faciliter le sauvetage de la vie des patients.