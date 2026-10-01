La commission du transport aérien au sein de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV) a tenu une réunion consacrée à la présentation de la feuille de route stratégique de la commission pour la période 2026-2030. Tenue au siège de la Fédération, sous la présidence d'Ali Hanafi, Cette réunion a également servi pour l'examen des principaux résultats du sondage réalisé auprès des agences de voyages spécialisées dans la vente de billets de transport.

Selon un communiqué de la Fédération, l'on a abordé, durant cette réunion, un ensemble de défis auxquels font face les agences de voyages dans le domaine du transport aérien, particulièrement en ce qui concerne la billetterie, les opérations de remboursement, la gestion des notifications relatives aux modifications et aux réclamations financières, les systèmes globaux de distribution (GDS) et le nouveau système de distribution (NDC), outre les relations avec les compagnies aériennes et les procédures en vigueur dans les aéroports.

Dans le cadre de son rôle de représentation et de soutien aux professionnels du secteur, la commission a arrêté une série d'axes de travail prioritaires, parmi lesquels la défense des intérêts des agences de voyages spécialisées dans la vente de billets et la mise en place d'un mécanisme organisé pour lever les difficultés opérationnelles.

La feuille de route comprend le suivi de l'évolution de la connectivité aérienne et des besoins du marché tunisien, ainsi que le renforcement du dialogue continu avec les autorités publiques et les différents intervenants du système de transport aérien, parallèlement à l'accompagnement des agences de voyages sur les plans technique et pratique à la lumière des transformations numériques.

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La commission œuvrera, toujours selon la même source, à organiser des sessions de formation et des activités d'information destinées aux professionnels dans le but de les aligner sur les développements que connaît le secteur du transport aérien.

Cette feuille de route pour la période 2026-2030, note-t-on encore, s'inscrit dans le cadre de l'orientation de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme visant à consolider l'accompagnement des agences de voyages et à faire de la commission du transport aérien un espace permanent de concertation, de suivi et de défense des intérêts de la profession.