Tunisie: Wael Chouchane - La transition énergétique n'est plus un choix, mais une nécessité

Le secrétaire d'État chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane, a affirmé que la tenue du Salon international de la transition énergétique intervient dans une conjoncture internationale marquée par des fluctuations continues sur les marchés de l'énergie, parallèlement à l'aggravation des impacts des changements climatiques sur les systèmes énergétiques dans la région, et particulièrement en Tunisie. Il a expliqué que cette situation fait que la transition énergétique dépasse le stade de simple choix pour devenir une « nécessité stratégique », signalant que l'État s'emploie à accélérer les différents projets s'inscrivant dans ce processus.

Le secrétaire d'État a précisé que certains projets énergétiques exposés et programmés sont entrés en phase d'exploitation, alors que d'autres sont en cours de réalisation. Chouchane a ajouté les projets achevés sont prêts pour le lancement de leur exécution, confirmant que le travail se poursuit pour accélérer le rythme de réalisation et l'entrée en exploitation dans les plus brefs délais.

Il a par ailleurs signalé que les conditions vécues par la Tunisie et par les pays de la région durant l'été dernier ont bel et bien confirmé l'importance d'accélérer l'exécution des projets de transition énergétique de manière à pouvoir faire face aux différentes problématiques susceptibles de survenir.

Il a ajouté que parallèlement à l'accélération des projets, l'État œuvre à la mise en place d'un ensemble de mesures urgentes visant à éviter tout ce qui est à même d'affecter le système électrique, et par ricochet, sécuriser la continuité de l'approvisionnement en électricité.

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Wael Chouchane a conclu en insistant sur le fait que le renforcement de la transition énergétique et l'accélération des projets qui y sont liés représentent un processus fondamental pour faire face aux répercussions du changements climatiques et aux mutations que connaissent les marchés de l'énergie tout en soutenant la capacité de la Tunisie à garantir son indépendance énergétique et à renforcer la préparation de son propre système électrique.