Afrique du Nord: Classement THE 2027 - L'Université de Tunis El Manar, première dans le pays

L'Université de Tunis El Manar confirme sa présence dans les classements universitaires internationaux. Elle se classe première en Tunisie et troisième en Afrique du Nord dans le classement mondial des universités Times Higher Education (THE) 2027.

Sur le critère de la qualité de l'enseignement (Teaching), l'Université de Tunis El Manar se positionne également en tête des établissements universitaires africains. À l'échelle mondiale, elle figure dans la catégorie 801-1000 du classement THE 2027.

L'université s'est félicitée de ces résultats, estimant qu'ils témoignent des efforts déployés par l'ensemble de sa communauté universitaire, ainsi que de son engagement en faveur de l'excellence académique et du renforcement de son rayonnement aux niveaux tunisien, africain et international.