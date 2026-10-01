Tunisie: Jebel Jelloud - 14 personnes recherchées arrêtées et des stupéfiants saisis

Les agents de sécurité nationale de Jebel Jelloud ont mené, mercredi, une vaste campagne sécuritaire sous la supervision du chef de la brigade de la police judiciaire et avec la participation des responsables des différentes unités de la région.

Cette opération a permis l'interpellation de 14 individus faisant l'objet de plusieurs avis de recherche, émis par différentes autorités sécuritaires et judiciaires. Ils seraient impliqués dans plusieurs affaires, notamment des vols commis à l'intérieur de domiciles, des agressions violentes, des actes de braquage et le trafic de stupéfiants.

Les opérations de terrain et les perquisitions menées dans le cadre de cette campagne ont également permis de saisir d'importantes quantités de comprimés psychotropes et de cannabis. Plusieurs objets provenant de vols ont par ailleurs été récupérés et restitués à leurs propriétaires.

Après consultation du parquet, il a été décidé de placer les 14 suspects en garde à vue. Les investigations se poursuivent au niveau de la brigade de la police judiciaire afin de compléter les procédures légales et de les déférer devant la justice.