Tunisie: Crédits sur l'honneur - Les mauvais payeurs inscrits auprès de la BCT

Les bénéficiaires des crédits sur l'honneur accordés par les banques devront rembourser les sommes empruntées dans les délais légaux prévus, avec une durée de remboursement fixée à deux ans au maximum, selon une source citée par l'émission 60 Minutes sur Diwan FM.

La même source a précisé que les personnes qui ne respecteraient pas leurs échéances de remboursement seraient inscrites auprès de la Banque centrale de Tunisie (BCT). Elles ne pourraient alors plus obtenir de nouveau crédit ultérieurement, selon ses déclarations. À noter que le dépôt des demandes pour bénéficier des crédits sur l'honneur démarre jeudi 1er octobre 2026, via les plateformes électroniques mises en place à cet effet par les banques.