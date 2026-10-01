Afrique du Nord: Forum méditerranéen du commerce international - Plus de 60 institutions financières réunies à Tunis

1 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Des responsables et représentants de plus de 60 institutions financières, compagnies d'assurance et entreprises issus de Tunisie, de Libye, d'Algérie, de Malte, d'Italie, de Turquie, de Belgique et du Royaume-Uni se réuniront à Tunis les 5 et 6 octobre 2026, à l'occasion du Forum méditerranéen du commerce international.

Organisé par l'Union des banques libyennes et l'Union libyenne des assurances, avec la participation de la Bourse de Tunis et de la Compagnie tunisienne d'assurance du commerce extérieur (COTUNACE), le forum sera consacré aux principaux enjeux du financement et de la sécurisation du commerce international. Les discussions porteront notamment sur le financement du commerce, la gestion des risques, la transformation numérique, les paiements transfrontaliers, la cybersécurité et la fin-tech.

Selon Yassine Bousrouil, président du comité d'organisation, l'événement vise à renforcer les partenariats entre les secteurs financier et assurantiel et le secteur privé, afin de soutenir le commerce et l'investissement dans la région méditerranéenne. Le forum ambitionne également de développer les mécanismes de financement du commerce, d'améliorer la gestion des risques et de faciliter les paiements transfrontaliers. La transformation numérique et les technologies financières seront également au cœur des échanges, avec l'objectif d'améliorer l'efficacité des opérations et de réduire les risques liés notamment aux facteurs politiques et à la fraude.

Des recommandations attendues pour 2027

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Plusieurs panels interactifs seront animés par des experts internationaux des secteurs bancaire, assurantiel et des technologies financières. Les échanges porteront notamment sur le financement du commerce, les risques commerciaux et politiques, les paiements transfrontaliers ainsi que les exigences en matière de gouvernance et de conformité. Des rencontres d'affaires et réunions bilatérales sont également prévues pour favoriser la conclusion de partenariats et la signature d'accords de coopération.

En parallèle, une exposition spécialisée réunira des acteurs de la banque, de l'assurance et de la fin-tech, qui présenteront leurs dernières solutions dans les domaines du financement, de la gestion des risques et des paiements internationaux.

À l'issue du forum, les participants devraient formuler une série de recommandations opérationnelles destinées à dynamiser les échanges commerciaux en Méditerranée, à renforcer le rôle des institutions financières et des compagnies d'assurance dans la sécurisation des transactions et à favoriser des partenariats durables.

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