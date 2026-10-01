Tunisie: Hôpital Sahloul à Sousse - Une salle hybride de 5,3 millions de dinars pour les interventions cardiaques complexes

1 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

L'hôpital Sahloul à Sousse a réceptionné, jeudi, plusieurs équipements destinés à son projet de salle hybride, une infrastructure médicale qui permettra de réunir, dans un même espace de traitement, l'imagerie médicale de pointe et les interventions cardiaques et chirurgicales de haute précision.

Selon un communiqué publié par l'hôpital sur sa page officielle, cette salle pourra adapter les techniques utilisées en fonction de l'état et des besoins de chaque patient, en combinant les technologies d'imagerie médicale avec les interventions cardiaques et chirurgicales. D'un coût global de 5,3 millions de dinars, le projet est présenté comme le premier du genre dans le système de santé public tunisien.

Une fois mise en service, la salle hybride offrira un environnement adapté à la prise en charge des pathologies cardiaques complexes et délicates. Elle permettra notamment de renforcer la complémentarité entre les spécialistes des maladies cardiaques et ceux de la chirurgie cardiovasculaire et thoracique. Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère de la Santé visant à renforcer les capacités des établissements hospitaliers publics et à les doter de technologies médicales de pointe.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'objectif est également d'améliorer la précision des interventions et de réduire les délais de prise en charge des patients, notamment pour les cas nécessitant une intervention spécialisée et complexe.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.