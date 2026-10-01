Tunisie: Hôpital Sahloul à Sousse - Une salle hybride de 5,3 millions de dinars pour les interventions cardiaques complexes

L'hôpital Sahloul à Sousse a réceptionné, jeudi, plusieurs équipements destinés à son projet de salle hybride, une infrastructure médicale qui permettra de réunir, dans un même espace de traitement, l'imagerie médicale de pointe et les interventions cardiaques et chirurgicales de haute précision.

Selon un communiqué publié par l'hôpital sur sa page officielle, cette salle pourra adapter les techniques utilisées en fonction de l'état et des besoins de chaque patient, en combinant les technologies d'imagerie médicale avec les interventions cardiaques et chirurgicales. D'un coût global de 5,3 millions de dinars, le projet est présenté comme le premier du genre dans le système de santé public tunisien.

Une fois mise en service, la salle hybride offrira un environnement adapté à la prise en charge des pathologies cardiaques complexes et délicates. Elle permettra notamment de renforcer la complémentarité entre les spécialistes des maladies cardiaques et ceux de la chirurgie cardiovasculaire et thoracique. Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère de la Santé visant à renforcer les capacités des établissements hospitaliers publics et à les doter de technologies médicales de pointe.

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L'objectif est également d'améliorer la précision des interventions et de réduire les délais de prise en charge des patients, notamment pour les cas nécessitant une intervention spécialisée et complexe.