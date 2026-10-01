Tunisie: Du producteur à la tasse - Les grands enjeux du marché mondial du café

Célébrée chaque année le 1er octobre, la Journée mondiale du café met à l'honneur l'une des boissons les plus consommées au monde et une filière agricole qui fait vivre des millions de familles à travers la planète.

Le café figure parmi les produits tropicaux les plus échangés au monde. Jusqu'à 25 millions de familles agricoles, principalement installées dans des pays en développement, assurent environ 80 % de la production mondiale de café. La Brésil, le Vietnam et la Colombie occupent les premières places de la production mondiale, tandis que l'Union européenne et les États-Unis constituent les principaux marchés d'importation et de consommation.

La demande mondiale de café continue de progresser. Pourtant, les bénéfices générés par cette croissance restent inégalement répartis tout au long de la chaîne de valeur.

Les perturbations des marchés, la hausse des coûts de production et les déséquilibres dans la répartition des revenus peuvent faire peser une grande partie des risques sur les petits producteurs de café. Ces derniers ne bénéficient toutefois que d'une part limitée de la valeur créée par leur travail.