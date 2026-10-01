Tunisie: Monastir - Un enfant de 5 ans bénéficie d'une greffe du foie à l'hôpital Fattouma Bourguiba

1 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Une équipe médicale de l'hôpital universitaire Fattouma Bourguiba de Monastir a réalisé avec succès une greffe du foie sur un enfant âgé de 5 ans, originaire du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Cette intervention constitue la 24e greffe hépatique pédiatrique réalisée au sein de l'établissement, marquant une nouvelle étape dans la prise en charge des maladies hépatiques rares chez l'enfant. Le jeune patient souffrait depuis sa naissance du syndrome de Crigler-Najjar, une maladie génétique rare caractérisée par une augmentation importante et persistante du taux de bilirubine dans le sang.

En raison de cette pathologie, l'enfant devait suivre depuis longtemps une photothérapie intensive, à raison d'environ 16 heures par jour. Compte tenu de la nature de la maladie et de ses complications potentielles à long terme, la greffe du foie représentait le traitement définitif susceptible de lui sauver la vie.

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