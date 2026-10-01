Tunisie: Monastir - Fermeture d'une garderie à Sayada après la diffusion d'une vidéo montrant des mauvais traitements envers un enfant

1 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Une garderie située dans la délégation de Sayada, dans le gouvernorat de Monastir, a été fermée mercredi après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant un enfant victime de mauvais traitements au sein de l'établissement.

Intervenant dans l'émission 60 minutes, Habiba Jemaa a indiqué que la fermeture de la garderie est intervenue après l'intervention des forces de l'ordre et du délégué de la région. Selon la même source, l'établissement avait ouvert ses portes au début de l'année scolaire en cours, mais ne disposait pas encore de l'autorisation légale nécessaire pour exercer son activité. La garderie ne respectait également pas la distance réglementaire exigée entre les établissements de ce type.

La présidente de la Chambre syndicale des jardins d'enfants et des crèches de Monastir a par ailleurs souligné que la commission chargée du contrôle des espaces anarchiques dans le gouvernorat est normalement habilitée à surveiller ce type d'établissements. Elle a toutefois déploré que cette commission ne soit pas actuellement opérationnelle et a appelé le gouverneur de Monastir à activer ses travaux.

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Elle a également indiqué que la propriétaire de la garderie avait auparavant géré une crèche scolaire ayant fait l'objet d'une décision de fermeture au cours de l'année précédente, mais que cette décision n'avait pas été exécutée.

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