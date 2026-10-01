Tunisie: Education - Interdiction de sortie des élèves pendant les cours dès aujourd'hui

Un nouveau programme visant à faire face aux phénomènes émergents et aux comportements à risque en milieu scolaire sera mis en œuvre, a annoncé le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, dans une précédente déclaration à Diwan FM.

Ce programme repose sur plusieurs mesures destinées à renforcer la sécurité et l'accompagnement des élèves dans les établissements scolaires. Parmi les principales dispositions figure l'interdiction de quitter les établissements éducatifs pendant les heures de cours. Le programme prévoit également de consacrer dix minutes dans les cours d'éducation sociale et dans les matières humaines à des actions de sensibilisation et de prévention, notamment sur les questions liées à la cybersécurité.

Les différents moyens humains disponibles auprès des ministères concernés seront par ailleurs mobilisés afin de contribuer à la protection de la sécurité physique et psychologique des élèves. Une plateforme d'écoute à distance sera également mise en place en coordination avec les ministères de la Santé et des Affaires sociales.

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Le dispositif prévoit enfin de renforcer les activités culturelles, sportives et d'animation au sein des établissements scolaires, en coordination avec les maisons de jeunes et les animateurs du ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées.

Ces activités parallèles doivent permettre d'offrir davantage d'encadrement aux élèves et de renforcer leur accompagnement au sein du milieu scolaire.