Sénégal: Accès universel à l'électricité - L'État va investir près de 400 milliards de francs CFA, d'ici à 2029

Dakar — Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, El Hadji Abdourahmane Diouf, a annoncé, jeudi, à Dakar, un programme d'investissement de près de 400 milliards de francs CFA visant à atteindre l'objectif d'accès universel à l'électricité à l'horizon de 2029.

"Nous avons entrepris un programme extrêmement ambitieux pour atteindre l'accès universel à l'électricité à l'horizon de 2029, avec la mobilisation de près de 400 milliards de francs CFA", a-t-il dit aux journalistes lors d'un petit déjeuner de presse.

Avec ce programme, l'État va électrifier 6 471 "localités", sur la base des "directives d'équité territoriale du président de la République", a ajouté M. Diouf lors de cette rencontre consacrée aux "enjeux, réformes et perspectives du secteur de l'énergie".

Selon El Hadji Abdourahmane Diouf, 86 % des Sénégalais ont actuellement accès à l'électricité.

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D'après lui, le programme d'investissement annoncé est très important dans la mesure où l'accès à l'électricité réduit les "inégalités territoriales" relatives à l'éducation, à la santé, etc.

Le ministre de l'Énergie et du Pétrole explique que les récentes coupures d'électricité sont la cause de "tensions" entre l'offre et la demande. Elles résultent en même temps de "difficultés ponctuelles d'approvisionnement en combustibles".

Selon M. Diouf, pour approvisionner suffisamment les ménages et les entreprises en électricité, l'État envisage de recourir à une "filialisation" de la Senelec, la Société nationale d'électricité du Sénégal.

"La filialisation est différente de la privatisation", a-t-il précisé.

L'État va en même temps "renforcer la capacité de production d'électricité [de la Senelec], moderniser les réseaux de distribution, développer le stockage et accélérer le recours aux énergies renouvelables et au gaz naturel", a-t-il promis.

"Notre ambition n'est pas uniquement de produire du pétrole et du gaz. Notre véritable ambition est de transformer nos ressources naturelles en énergie compétitive pour notre économie", a assuré le ministre de l'Énergie et du Pétrole.

D'après lui, le Réseau gazier du Sénégal, une société anonyme à participation publique majoritaire créée en 2019 par le gouvernement sénégalais, prévoit de construire des gazoducs d'une longueur globale d'environ 340 kilomètres pour acheminer le gaz produit au Sénégal vers les centrales électriques et les industries.

El Hadji Abdourahmane Diouf explique que "la réduction durable de la facture énergétique passe par une baisse du coût de production", laquelle sera acquise grâce au gaz naturel, aux énergies renouvelables et à l'amélioration des performances de la Senelec.