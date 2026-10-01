Sénégal: Décès du khalife de Nioro du Rip, Mamour Ndiogou Ba

Dakar — Le khalife de l'Almamy Maba Diakhou Ba, Mamour Ndiogou Ba, est décédé jeudi à l'âge de 96 ans, a appris l'APS de la famille.

Né en 1936, le défunt avait succédé, en février 2025, à son frère El Hadji Babacar Ndiogou Ba.

Son enterrement est prévu le même jour, après la prère de 17 heures, à Nioro du Rip, renseigne la même source.

"Un homme d'une dimension humaine extraordinaire, extrêmement courtois et généreux, ouvert, humble et bien, véritable courroie de transmission entre le passé et le présent et digne héritier du legs des anciens", a réagi son petit-fils Papa Malick Ba, enseignant au département d'anglais de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

"Il a beaucoup oeuvré pour la restauration de l'histoire de son grand père, Mame Maba, et a sillonné le pays avec nous, malgré son âge avancé et sa stature, à reconnecter les liens entre la famille Ba et toutes les familles alliées historiques", a-t-il poursuivi dans son témoignage.