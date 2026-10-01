Sénégal/Comores: Moussa Niakhate forfait pour le match amical face au Comores

1 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le défenseur central des Lions, Moussa Niakhaté, est déclaré forfait pour blessure pour le match amical international de l'équipe nationale de football du Sénégal, dimanche, face au Comores au stade Vélodrome de Marseille (France), a annoncé jeudi la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Selon l'instance fédérale, le joueur du Stade lyonnais (élite française), blessé, a passé une IRM jeudi matin à Marseille, où l'équipe nationale est arrivé la veille en provenance de l'Ethiopien où elle a remporté contre ce pays son deuxième match comptant pour les éliminatoires de la prochaine CAN qui se jouera conjointement au Kenya et en Tanzanie, en 2027.

"Après les examens, l'entraîneur national Patrick Vieira a décidé de le libérer. [...] Le joueur a rejoint son club pour poursuivre sa prise en charge médicale", a ajouté la source.

Moussa Niakhate a disputé l'intégralité des deux derniers matchs des Lions face aux Mambas du Mozambique (1-1) et aux Walyas de l'Éthiopie (1-0) en éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

Dimanche, ils rencontrent le Comores en match amical international, à Marseille (France), où ils sont arrivés mercredi soir.

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