Sénégal: Exécution du budget - Un député préconise un suivi parlementaire trimestriel

Dakar — Le troisième vice-président de l'Assemblée nationale a prôné, jeudi, le renforcement du contrôle parlementaire de l'exécution des lois de finances par la transmission trimestrielle à l'Assemblée nationale des rapports d'exécution du budget.

"Le texte prévoit que la commission des finances veille à la bonne exécution des lois de finances. Elle pourra, à la fin de chaque session budgétaire, contrôler l'emploi des crédits inscrits dans les lois de finances. Le gouvernement transmet, à chaque trimestre, à l'Assemblée nationale des rapports d'exécution du budget et ces rapports sont mis à la disposition du public ", a déclaré Ismaïla Diallo.

Il intervenait au cours de l'examen de la proposition de loi organique n°38/2026 modifiant la loi organique n°2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances.

Il a indiqué que le texte vise à renforcer le rôle de la commission chargée des finances dans le contrôle de l'utilisation des crédits et la bonne exécution des lois de finances.

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"Les citoyens eux-mêmes pourront savoir comment l'argent qu'ils ont versé à travers l'impôt est employé ", a souligné le député, estimant que le contrôle parlementaire doit également constituer "un instrument de transparence envers le peuple ".

Pour Ismaïla Diallo, ces dispositions ne visent pas à affaiblir l'État, mais à renforcer la responsabilité dans la gestion des ressources publiques.

"L'argent public n'appartient ni au gouvernement ni à l'Assemblée nationale. Il appartient au peuple ", a-t-il déclaré, avant d'inviter ses collègues à adopter la proposition de loi organique n°38/2026.