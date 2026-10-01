Sénégal: Kaffrine - 123 agents et élus formés et 67 projets réalisés par le PACASEN en 6 ans

Le Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) a financé la formation de 123 agents et élus des collectivités territoriales dans la région de Kaffrine (centre) au cours de ces six dernières années, pendant lesquelles il y a également mis en oeuvre 67 projets, a révélé jeudi le directeur général de l'Agence de développement municipal (ADM), Mamouth Diop.

"Dans la région de Kaffrine, 123 agents et élus ont été formés pour la période 2019 à 2025, et 67 projets financés dans le cadre du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, pour un montant estimé à 2 milliards 423 millions 484 mille 302 francs CFA", a-t-il déclaré.

M. Diop s'exprimait au terme d'un atelier régional de capitalisation du Pacasen dans la région de Kaffrine, présidé par l'adjointe au gouverneur chargée du développement, Lala Camara, en présence des différents maires concernés et de plusieurs autres acteurs territoriaux.

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"Ces formations ont porté notamment sur la gestion budgétaire et financière, la maîtrise d'ouvrage locale, la gestion environnementale, l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales, la passation des marchés publics, le changement climatique, la fiscalité locale, le contrôle de légalité et les mécanismes de gestion des plaintes" a-t-il expliqué.

Selon lui, le renforcement des capacités constitue l'un des principaux acquis du PACASEN, dont l'objectif est d'améliorer la performance des collectivités territoriales et leur capacité à assurer efficacement leurs missions.

Parallèlement à cet accompagnement institutionnel, le PACASEN a réalisé ou accompagné 67 projets couvrant 11 secteurs dans la région de Kaffrine, a-t-il fait savoir.

Lancé en 2018 avec l'appui de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement, le PACASEN vise à améliorer le financement des collectivités territoriales et à renforcer leur performance dans la gestion des investissements et des services publics locaux.