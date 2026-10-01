Sénégal: Kaolack - Le gouverneur préconise un dispositif pour améliorer les performances des élèves aux concours nationaux

Kaolack — Le gouverneur de Kaolack (centre), Guedj Diouf, a préconisé, jeudi, la mise en place d'un dispositif d'identification et d'accompagnement des élèves à fort potentiel, afin de corriger la faible représentation de l'inspection d'académie (IA) de Kaolack dans les concours nationaux.

Présidant la réunion préparatoire consacrée à la rentrée scolaire, il a souligné la nécessité de faire des efforts pour corriger cette situation.

L'inspecteur d'académie de Kaolack, Samba Diakhaté, les services techniques concentrés, les représentants des parents d'élèves et l'ensemble des autres acteurs concernés ont pris part à la rencontre.

Guedj Diouf a proposé de sélectionner les élèves susceptibles de représenter la région dans les différents concours nationaux et de mettre en place un mécanisme d'accompagnement permettant de renforcer leurs chances d'obtenir des distinctions.

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Le gouverneur a également insisté sur la nécessité d'améliorer les conditions d'apprentissage pour favoriser les performances scolaires.

Il a ainsi demandé aux sapeurs-pompiers de procéder à l'évacuation des eaux dans les établissements scolaires affectés par les inondations, afin de permettre un démarrage des cours dès le premier jour de la rentrée scolaire.

De même, a-t-il invité les collectivités territoriales à travailler avec la Sen'Eau pour rétablir l'approvisionnement en eau dans les écoles.

Il a, par ailleurs, instruit l'IA, en collaboration avec les collectivités territoriales, de travailler à la réhabilitation des tables-bancs, dont le déficit est estimé à plus de 9.000 unités.

L'autorité administrative a également demandé une meilleure prise en compte des besoins des élèves des classes d'inclusion et la généralisation de l'enrôlement des apprenants dans la Couverture sanitaire universelle (CSU).

Concernant l'état civil, il a demandé à l'inspecteur d'académie de recenser à temps les élèves ne disposant pas d'extrait de naissance, afin de permettre la régularisation de leur situation avant les examens.

La région de Kaolack fait, en outre, état d'un besoin de 124 enseignants pour le préscolaire et l'élémentaire et de 231 pour le moyen-secondaire, toutes disciplines confondues.

Le lycée Valdiodio Ndiaye et le CEM Moustapha Ndiaye seront réhabilités dans le cadre d'un programme du ministère de l'Éducation nationale.