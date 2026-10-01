Sénégal/Sierra Leone: Tournoi UFOA-A U20 - Le pays logé dans la poule B avec la Mauritanie, la Guinée Bissau et la Sierra Leone

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal des moins de 20 ans est logée dans la poule B du tournoi de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA -A), qui va se dérouler à Bamako (Mali), du 15 au 31 octobre.

Les protégés de l'entraîneur Malick Daff partagent la poule B avec la Mauritanie, la Guinée Bissau et la Sierra Leone.

Dans la poule A, le pays organisateur, le Mali, va en découdre avec la Gambie, la Guinée et le Liberia.

Le tournoi des moins de 20 ans est qualificatif pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie, prévue en 2027 au Ghana.

L'équipe nationale des moins de 20 ans du Sénégal va livrer deux matchs amicaux face à la République démocratique du Congo (RDC) dans le cadre de la préparation du tournoi de Bamako.