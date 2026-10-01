Sénégal: Infrastructures portuaires - Les opportunités du pays présentées à des investisseurs italiens

Le ministre des Infrastructures, Dethié Fall, a présenté, jeudi, à une délégation d'investisseurs italiens les projets et ambitions du Sénégal en matière d'infrastructures portuaires, notant que le pays s'est engagé dans une transformation profonde de ses installations logistiques.

"Nous travaillons avec tous les services concernés pour lever les derniers blocages liés à l'ouverture du port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou dont l'ouverture est prévue au plus tard au mois de juin 2027", a-t-il annoncé.

S'exprimant à Dakar dans le sillage d'une mission économique organisée par l'Agence italienne pour le commerce extérieur, en collaboration avec l'ambassade d'Italie au Sénégal et ses partenaires, le ministre des Infrastructures s'est aussi attardé sur le démarrage des activités du port de Ndayane prévu en octobre 2028.

Il en est de même pour le port de Nikine qu'il a présenté comme une "infrastructure implantée en eau profonde", au sud du Sénégal, et appelée à devenir "un corridor maritime" devant faciliter une ouverture sur la sous-région.

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"Je peux vous laisser imaginer les perspectives et les opportunités que ce port va ouvrir", a dit Déthié Fall aux chefs d'entreprises italiennes en parlant notamment de Ndayane, en construction dans le département de Mbour (ouest).

Le ministre des Infrastructures a par ailleurs souligné l'intérêt pour le Sénégal de faire émerger de nouvelles coopérations, de nouveaux partenariats et surtout des relations, des réalisations concrètes au bénéfice des populations.

Le BTP et le génie civil, les transports et infrastructures portuaires, l'énergie, l'hydraulique et l'assainissement, ainsi que l'ingénierie et les solutions technologiques font notamment partie des secteurs couverts par la mission économique italienne prévue au Sénégal du 1er au 2 octobre.