Sénégal: Volontariat français au Sénégal - Un acteur souligne la nécessité de développer des mobilités dans les deux sens

Dakar — Le représentant national de France Volontaires au Sénégal, Moussa Bah, a souligné, jeudi à Dakar, la nécessité de développer un volontariat à partir de mobilités "dans les deux sens", entre la France et le Sénégal, pour renforcer le partage des compétences et la réciprocité de la coopération.

"Nous voulons construire un volontariat dont les mobilités se développent dans les deux sens et permettent à chacun de partager ses talents, ses savoir-faire, ses expériences et son engagement", a-t-il déclaré à l'ouverture de la 15e édition de la Journée du volontariat français au Sénégal, organisée à l'Institut français à Dakar.

La manifestation, portant sur le thème "La contribution du volontariat aux initiatives locales de développement durable au Sénégal", s'inscrit dans le cadre de l'Année internationale des volontaires au service du développement durable 2026.

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"En 2025, 768 volontaires ont été accueillis au Sénégal ou envoyés en France, dont 366 dans des chantiers de solidarité internationale, 134 en service civique et 108 en volontariat de solidarité internationale (VSI). Parmi eux, 58 volontaires sénégalais ont été accueillis en France, dont 32 en service civique et 26 en VSI", a signalé M. Bah.

Le représentant national de France Volontaires au Sénégal a également salué l'accord-cadre signé en avril 2026 entre la direction générale du Service civique national et France Volontaires, estimant qu'il ouvre "une nouvelle étape" dans la coopération entre les deux pays.

Représentant la ministre sénégalais de la Jeunesse et des Sports, le directeur de l'engagement volontaire, Georges Armand Deguenonvo, a appelé à orienter davantage les missions des volontaires vers l'agriculture et le numérique, en vue de développer "un volontariat de compétence", à vocation professionnelle.

Il a notamment donné en exemple le programme de coopération France Afrique de l'Ouest, portant sur le développement des écosystèmes nationaux de volontariat en Afrique (DENVA).

"Ce projet porteur de développement dans le numérique a touché plus de plus de 10.000 citoyens dans 24 communes aussi bien de la capitale que dans les régions avec 2.043 jeunes formés en informatiques et 140 applications développées", s'est-il félicité.

Le conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Sénégal et en Gambie, Sébastien Fagart, a, pour sa part, présenté les volontaires comme "un maillon essentiel" de la coopération entre les deux pays.

Il a souligné l'importance de leurs interventions dans plusieurs domaines, notamment le sport, la jeunesse, l'environnement et l'éducation, insistant sur leur contribution au rapprochement entre les différents acteurs de la coopération.

"Votre action concrète sur le terrain est inestimable", a-t-il lancé aux volontaires, soulignant leur rôle dans la création d'espaces d'échanges entre les sociétés française et sénégalaise.