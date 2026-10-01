Sénégal: Vers l'extension du réseau routier national à 526 km

Dakar — Le Sénégal va étendre son réseau routier de 326 à 526 kilomètres d'ici 2027, avec l'ouverture, programmée avant cette date, du tronçon Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, a indiqué, jeudi, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall.

"Nous avons actuellement un réseau routier de 326 kilomètres que nous comptons amener à 526 kilomètres d'ici la fin du mois de juin 2027 avec l'ouverture du tronçon Dakar-Tivaouane-Saint-Louis", a-t-il déclaré lors d'une rencontre, à Dakar, avec les membres d'une mission économique regroupant une trentaine d'entreprises italiennes.

Selon lui, ce linéaire ne tient pas compte de la dernière boucle de ce tronçon devant relier Tivaouane Peulh à Diamnadio sur 18 kilomètres, ce qui permettra de partir du pont de Nord-Foire pour rallier directement Saint-Louis, note-t-il.

Il a rappelé l'ambition du gouvernement, dans le cadre des corridors autoroutiers et routiers, de conduire les chantiers envisagés jusqu'à Rosso, dans le département de Dagana.

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"Toujours dans les projets de corridors autoroutiers, nous ambitionnons à partir de Kaolack d'aller jusqu'à Tambacounda, et à partir de Kaolack d'aller jusqu'à Ziguinchor", a indiqué le ministre des Infrastructures, selon qui ces projets sont en phase d'étude par le biais des services de l'Agéroute, la société publique chargée de l'exploitation, du suivi et de l'entretien du réseau routier et autoroutier.