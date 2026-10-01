Sénégal: État civil - Un député interpelle le ministre de la Justice sur les difficultés des citoyens de l'extérieur

Dakar — Le député Fodé Mané a interpellé, jeudi, le garde des Sceaux, Moussa Sarr, sur les difficultés rencontrées par les Sénégalais de l'extérieur dans leurs démarches liées à l'état civil, notamment pour les déclarations de naissance.

"Monsieur le ministre, pour une simple déclaration de naissance, on demande parfois aux Sénégalais établis à l'étranger de prendre l'avion et de venir au Sénégal pour effectuer cette démarche", a-t-il déclaré.

Intervenant lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen de la proposition de loi organique n°38/2026 modifiant la loi organique n° 2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances, il a appelé le ministre de Justice à accorder une attention particulière aux difficultés administratives rencontrées par la diaspora.

Il a notamment évoqué les "contraintes administratives importantes" auxquelles les Sénégalais de l'extérieur seraient confrontés pour faire enregistrer certains actes d'état civil, notamment les actes de naissance.

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Cette préoccupation du député Fodé Mané intervient alors que le Code de la famille prévoit des règles spécifiques relatives à la déclaration des naissances et aux actes d'état civil.

Le député membre du parti Pastef, majoritaire à l'Assemblée nationale, a également évoqué la situation d'un Sénégalais décédé en Espagne, appelant à l'engagement de démarches consulaires nécessaires et à un accompagnement approprié de la communauté sénégalaise établie à l'étranger.