Sénégal: Prévention de la corruption - L'école placée au coeur de la transmission des valeurs d'intégrité

Dakar — Le Sénégal a lancé, jeudi, le processus d'intégration de modules d'éducation à l'intégrité et de prévention de la corruption dans son système éducatif, une initiative visant à promouvoir les valeurs de responsabilité, de transparence et de respect du bien commun auprès des élèves.

"La prévention commence par l'éducation", a déclaré le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, lors de la cérémonie de lancement officiel de ce processus, en présence du président de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), Moustapha Ka.

Selon Moustapha Guirassy, l'éducation à l'intégrité doit s'appuyer sur les valeurs culturelles et sociales sénégalaises, tout en répondant aux exigences contemporaines de citoyenneté et de responsabilité.

"L'école que nous voulons ne peut pas seulement transmettre des connaissances et certifier des compétences. Elle doit transmettre du sens", a-t-il indiqué, estimant que l'établissement scolaire doit former des citoyens capables de discernement et attachés au bien commun.

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Le ministre de l'Education nationale a notamment insisté sur le rôle des enseignants dans la transmission de ces valeurs, soulignant qu'une évaluation équitable, l'application impartiale des règles et la reconnaissance du mérite constituent autant de pratiques qui enseignent l'intégrité aux apprenants.

Il a précisé que les travaux qui seront menés de concert avec l'OFNAC et les différents acteurs du système éducatif devront permettre de définir les contenus, les approches pédagogiques, les modalités de formation et d'accompagnement des enseignants, ainsi que les mécanismes de suivi.

Cette démarche devra tenir compte de l'âge des élèves, des différents cycles d'enseignement, des réalités des établissements et des besoins du personnel enseignant, en vue d'une intégration progressive et durable de ces modules.

La lutte contre la corruption ne peut se limiter au contrôle, à l'investigation et à la sanction, mais doit également s'appuyer sur la prévention et l'éducation, a souligné, pour sa part, le président de l'OFNAC, Moustapha Ka.

"Pour transformer durablement les comportements, nous devons également agir en amont, là où se construisent les valeurs, les attitudes et les choix du futur citoyen", a-t-il affirmé.

Selon lui, l'école constitue un levier essentiel pour inculquer aux enfants le respect des règles, le sens de l'effort, la responsabilité, le respect d'autrui et l'attachement au bien public.

Moustapha Ka a ajouté que cette initiative vise à former une génération de citoyens pour laquelle l'intégrité, la responsabilité et le respect du bien commun seront des valeurs durables.

Il a également souligné l'importance de développer chez les élèves l'esprit critique et le sens des responsabilités, afin de leur permettre d'exercer pleinement leur rôle de contrôle citoyen.

S'adressant aux élèves, le ministre de l'Éducation nationale a rappelé que le travail, le mérite, le respect de la parole donnée et la protection du bien public sont des valeurs qu'ils doivent apprendre à faire vivre, tout en étant en droit d'attendre des adultes et des institutions qu'ils incarnent eux-mêmes ces principes.