Congo-Brazzaville: Ecosoc - Des jeunes du monde découvrent les valeurs de paix

Dans le but de leur enseigner les valeurs de paix, de coexistence et de compréhension mutuelle, l'organisation Heavenly Culture, World Peace, Restoration of light (HWPL), dotée du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations unies (Ecosoc), a organisé du 17 au 19 septembre une visite des sites du patrimoine historique et culturel de la Corée.

Placé sur le thème « Nous, l'héritage vivant de la paix », le programme s'est déroulé sur trois étapes : découvrir, apprendre et agir. L'objectif était que les participants venus de quarante-trois pays mettent en pratique, au sein de leurs propres communautés, les valeurs de paix qu'ils découvrent et apprennent en Corée.

Le 17 septembre, les participants ont visité le Mémorial de la guerre de Corée, notamment la salle de l'ONU, le monument de l'ONU et la statue des Deux Frères, réfléchissant aux blessures que la guerre a laissées sur les individus, les familles et la génération de la jeunesse. Les organisateurs ont demandé aux participants : « Que signifie la paix pour moi, et que puis-je faire pour la protéger ? ». Ce fut un moment pour prendre conscience que si les générations passées de jeunes ont subi les sacrifices de la guerre, la jeunesse d'aujourd'hui peut devenir celle qui bâtit activement la paix.

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« Les plus jeunes essayaient de protéger leurs régions et étaient prêts à donner leur vie, même s'ils voyaient le danger et la mort en face. Il faut une volonté de fer pour continuer à avancer malgré les défis et les critiques auxquels nous pouvons être confrontés dans la construction de la paix », a déclaré Laisani Sepo, présidente du Conseil national de la jeunesse de Fidji après avoir visité le Mémorial de la guerre.

A Insadong, les participants ont exploré directement la culture traditionnelle coréenne, expérimentant comment la « compréhension » d'une culture inconnue mène au « respect » qui reconnaît les différences de chacun, et comment ce respect conduit à son tour à « l'échange » entre les peuples.

Alwand Talaat Jawhar Caluri, directeur de programme de la Public Aid Organization en Irak, a déclaré : « Il est important d'offrir un espace sûr et inclusif où les jeunes du monde entier et diverses appartenances religieuses peuvent partager leurs réflexions et leurs préoccupations concernant la paix », soulignant qu'il est important d'offrir un espace sûr et inclusif où les jeunes du monde entier et de diverses appartenances religieuses peuvent partager leurs réflexions et leurs préoccupations concernant la paix. « En effet, ce type de rassemblement peut servir de plateforme pour échanger les meilleures pratiques et apprendre les uns des autres, permettant aux jeunes de bénéficier des expériences de chacun », a-t-il ajouté.

A Gwanghwamun et au palais de Gyeongbokgung, les participants ont exploré le sens de la paix à travers cinq mots-clés : héritage, respect, responsabilité, changement et harmonie. Il y a eu d'autres temps forts, à savoir la phase « découvrir » du 17 qui a laissé la place à la phase « apprendre » du 18, laquelle a conduit à la phase « agir », la phase finale, le 19 septembre, le jour où les valeurs découvertes et apprises précédemment ont été mises en pratique concrète (...).

Sarah Vermaut, étudiante en droit à l'Université libre de Bruxelles (VUB) en Belgique, a déclaré : « Je ne suis qu'une étudiante. Pourquoi m'écouteraient-ils ? mais si nous pensons ainsi, nous ne pouvons rien changer. Je souhaiterais partager ce que j'ai appris avec mes pairs et organiser des activités auxquelles d'autres jeunes pourraient participer ».