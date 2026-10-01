Congo-Brazzaville: Concours de musique 'Talents +' - Le jury délibère les résultats des primes de la capitale et Pointe-Noire

La délibération des résultats des primes de Brazzaville et Pointe-Noire a été faite à Brazzaville par le jury de ce concours placé sous la présidence de Jonathan Mobassi, autrement dit Djoson Philosophe, le 1er octobre à l'hôtel Olympic palace.

Après les primes tenues respectivement le 26 août à Brazzaville et le 2 septembre à Pointe-Noire, au cours desquelles soixante candidats se sont affrontés, lors des émissions éliminatoires en direct, le jury qui a pour mission de respecter les principes d'équité, de transparence et d'impartialité a rassemblé les votes du public, ainsi que ses propres notes pour enfin délibérer les résultats des candidats qualifiés pour la demi-finale de l'aventure "Talents+", à l'issue des deux primes. Ces résultats se présentent comme suit :

Pour Brazzaville, il y a quatre candidats qualifiés dans la catégorie Chant et six candidats en duo de danse. Il s'agit de, dans la catégorie Chant: candidat nº5, Grâce Luther; candidat nº29, Nicaise Situatala; candidat nº30, Davis Stef Mboukou; candidat nº36, Caleb Matoko. S'agissant de la catégorie Danse: candidat nº42, Larla Danse; candidat nº44, Sky Dream; candidat nº45, Arc-en-ciel; candidat nº46, Fuego; candidat nº49, Codex; candidat nº54, Universal.

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Quant à Pointe-Noire, six candidats sont retenus dans la catégorie Chant et quatre en duo dans la catégorie Danse. S'agissant de la catégorie Chant: candidat nº1, Amen Douniama; candidat nº2, Justina Pambou; candidat nº4, Nelly Elenga; candidat nº7, Versace Maloumbi; candidat nº8, Nsayi Mahoukou; candidat nº32, Faveur Bouity. Quant à la catégorie Danse: candidat nº41, Blue Face Academy; candidat nº43, Pulsar Academy; candidat nº47, Black Fatal; candidat nº48, Victoire et Versace.

Par ailleurs, les candidats retenus s'affronteront dans quelques jours afin de se procurer le visa d'entrer dans la villa des talents. «Sur ce, nous tenons à rappeler au public congolais de continuer à voter massivement par appel uniquement pour les candidats qualifiés, au 1009 pour cette nouvelle étape de la compétition», a indiqué le président du jury, Jonathan Mobassi. S'agissant des critères, au niveau de la catégorie Chant, les chanteurs doivent respecter la technique vocale, l'interprétation, la présence scénique, l'originalité, la diction et la créativité. Quant à la catégorie Danse, les danseurs doivent respecter la chorégraphie, la présence scénique, la synchronisation, la créativité et l'originalité. Le public devrait tenir aussi compte de ces critères pour faire un bon vote lors de la prochaine étape permettant de voter les trois restants qui se retrouveront lors de la grande finale prévue pour octobre. Les trois groupes "Talents+" finalistes seront récompensés par l'organisation. Une dotation globale de cinq millions FCFA est mise en jeu et sera remise lors de la finale.

Notons que le concours de musique "Talents +" est le plus grand concours de chant et danse de la République du Congo. Il est une opportunité pour contribuer à l'épanouissement de la jeunesse congolaise dans le domaine de l'art d'Orphée.