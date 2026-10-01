Congo-Brazzaville: Fécofoot - Après la crise, le pari de l'unité

Après plus de deux années de turbulences ayant fortement perturbé le fonctionnement de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), Alain Eric Mantot a officiellement pris les commandes de l'instance dirigeante du football congolais. Lors de la cérémonie de passation de service, jeudi 1er octobre, à Brazzaville, le nouveau président a placé l'unité de la famille du football au coeur de son mandat.

« Aujourd'hui, ce n'est pas qu'une cérémonie de passation. C'est le début d'une nouvelle ère . L'heure n'est plus au discours, l'heure est au travail », a déclaré Alain Éric Mantot, appelant l'ensemble des acteurs à se mobiliser autour d'un objectif commun. Pour le nouveau président, la reconstruction de la Fécofoot ne peut se faire sans rassemblement. Alain Éric Mantot entend désormais s'appuyer sur l'ensemble de la famille du football pour relever les défis de son mandat.« Le premier objectif, c'est l'unité. Sans l'unité, on ne peut aboutir à rien », a-t-il insisté.

La nouvelle équipe hérite toutefois d'une fédération confrontée à plusieurs difficultés. L'état des lieux présenté lors de la passation fait notamment ressortir la dégradation d'une partie du patrimoine mobilier et immobilier, des équipements nécessitant une remise en état ainsi que des besoins au niveau de l'organisation technique. La Direction technique nationale demeure notamment incomplète après le départ de plusieurs responsables.

« Une institution ne s'arrête pas avec le départ d'un dirigeant », a pour sa part relevé le président sortant, Henri Endzanga, appelant à la continuité du service et à l'accompagnement de la nouvelle équipe. Reconnaissant que son passage à la tête de la fédération a été marqué à la fois par des satisfactions et des difficultés, il a souhaité au nouveau président de sincères félicitations et voeux de réussite tout en invitant ses anciens collaborateurs à continuer de servir le football congolais.

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Au-delà de la remise des dossiers administratifs et matériels, le représentant du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Brice Merlin Lepembe, a fixé le cap attendu par les pouvoirs publics . Il s'agit notamment de faire du football un véritable instrument de cohésion nationale et étendre sa pratique à l'ensemble du territoire. « Le football est national. Le football, ce n'est pas l'affaire de Brazzaville, ce n'est pas l'affaire de Pointe-Noire. Le football doit se jouer dans tous les départements de notre pays », a-t-il déclaré, assurant que l'État accompagnera la fédération dans cette dynamique à travers des projets structurants.

Le nouveau bureau est ainsi appelé à restaurer la confiance autour de la Fécofoot, à renforcer ses structures et à créer de meilleures conditions pour les sélections nationales et la pratique du football à la base.