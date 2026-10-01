Congo-Brazzaville: Nexus Global University - Brice-Voltaire Etou-Obami reçoit une double distinction à Paris

Le Congolais Brice-Voltaire Etou-Obami a reçu, le 28 septembre, à Paris une double distinction de Nexus Global University (NGU), une institution universitaire américaine basée à Manhattan aux États-Unis. Il a été élevé au grade de commandeur et s'est vu décerner le titre de docteur honoris causa.

Cette double distinction a été attribuée au Dr Brice-Voltaire Etou-Obami dans le cadre d'une cérémonie consacrée à la reconnaissance de personnalités présentées comme des acteurs du nouvel écosystème d'élite.

Selon les organisateurs, sa candidature avait été examinée par un jury composé de professeurs émérites de l'institution, qui a retenu son parcours professionnel et ses réalisations pour l'attribution de ces deux distinctions.

Visiblement ému par cette reconnaissance, le récipiendaire a exprimé sa gratitude aux membres du jury ainsi qu'aux personnalités et invités présents à la cérémonie.

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Dans son allocution, Brice-Voltaire Etou-Obami a estimé que cette distinction couronne plusieurs années de travail. Il a indiqué qu'elle constituait également une motivation supplémentaire pour poursuivre ses engagements et relever de nouveaux défis dans ses différents domaines d'intervention.

Expert-comptable agréé à la Cémac (EC n°389) et commissaire aux comptes, Brice-Voltaire Etou-Obami est le fondateur du cabinet Cacoges, devenu Exco Cacoges. Il revendique plus de vingt-six années d'expérience dans les secteurs de la banque, de l'audit et du conseil aux institutions financières. Il est également président de l'Ordre national des experts-comptables du Congo.

Nexus Global University

Présentée par ses initiateurs comme une institution académique destinée à accompagner les dirigeants et cadres de la nouvelle génération, Nexus Global University affirme s'appuyer sur des standards universitaires américains et développer des activités en Afrique et en Europe.

L'institution met notamment en avant les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et les technologies de rupture dans son approche pédagogique. Elle affirme également vouloir favoriser les échanges entre les principaux pôles technologiques mondiaux et les futurs dirigeants.

La cérémonie organisée à Paris s'inscrit, selon les organisateurs, dans le cadre des sessions de distinction que l'université organise en Europe pour mettre en avant des personnalités issues de différents secteurs d'activité.